Chilevisión transmite el partido entre Brasil vs. Marruecos este 13 de junio por la primera fecha del Grupo C por señal abierta. Conoce cómo y dónde seguirlo por TV y online. (Foto: Composición Mag)
Chilevisión transmite el partido entre Brasil vs. Marruecos este 13 de junio por la primera fecha del Grupo C por señal abierta. Conoce cómo y dónde seguirlo por TV y online. (Foto: Composición Mag)
/ Jairo Rúa
Jairo Rúa
Jairo Rúa

La Canarinha debuta en la Copa Mundial FIFA 2026, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Brasil juega ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 18:30 horas ET / 15:30 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, válido por la primera fecha del grupo C. Si te encuentras en alguna región de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas disponibles, ya sea por señal abierta, cable y dispositivos.

Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido Brasil vs. Marruecos en vivo este sábado 13 de junio por el grupo C del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido Brasil vs. Marruecos en vivo este sábado 13 de junio por el grupo C del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag)
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Dónde ver Chilevisión (CHV) EN VIVO el partido Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO por TV y online

Chilevisión tiene confirmado el Brasil vs. Marruecos del 13 de junio de 2026 (Grupo C) en señal abierta para todo Chile. A partir de eso, te comparto una tabla por ciudad de referencia y operador, con los diales más usados.

Chilevisión en TV abierta (TDT / señal abierta)

Región de ChileCiudad de referenciaCanal Chilevisión (abierta / TDT)
Región de Arica y ParinacotaArica11 / 11.1 TDT (CHV HD, referencia usual)
Región de TarapacáIquique11 / 11.1 TDT
Región de AntofagastaAntofagasta11 / 11.1 TDT
Región de AtacamaCopiapó11 / 11.1 TDT
Región de CoquimboLa Serena – Coquimbo11 / 11.1 TDT
Región de ValparaísoValparaíso – Viña11 / 11.1 TDT
Región Metropolitana de SantiagoSantiago11 / 11.1 TDT (Chilevisión HD)
Región del Libertador O’HigginsRancagua11 / 11.1 TDT
Región del MauleTalca11 / 11.1 TDT
Región de ÑubleChillán11 / 11.1 TDT
Región del BiobíoConcepción – Talcahuano11 / 11.1 TDT
Región de La AraucaníaTemuco11 / 11.1 TDT
Región de Los RíosValdivia11 / 11.1 TDT
Región de Los LagosPuerto Montt11 / 11.1 TDT
Región de AysénCoyhaique11 / 11.1 TDT
Región de MagallanesPunta Arenas11 / 11.1 TDT

Chilevisión en cable / satélite (diales más comunes)

Operador en ChileRegión / coberturaCanal SD / HD de Chilevisión (referencia)
VTRNacional21 (SD) / 711 (HD) aprox., según ciudad (Santiago–Valparaíso)
DirecTVNacional (satélite)151 (SD) / 1151 (HD) aprox., como CHV Chilevisión
Movistar TVNacional (IPTV / satélite)121 (SD) / 811 (HD) aprox.
Claro TVNacional55 (SD) / 555 (HD) aprox.
Entel TVNacional66 (SD/HD) aprox.
Mundo, GTD, TelsurZonas específicasCanal 11 en la grilla básica o numérico local asignado a CHV

Dónde mirar Chilevisión por VPN desde cualquier parte del mundo

Si te encuentras fuera de Chile, pero quieres seguir a La Roja por las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026, puedes optar por estas alternativas:

  • VPN: Utilizar un servicio de VPN que permita acceder a la transmisión online de Chilevisión desde cualquier parte del mundo.
  • Plataformas de streaming: Algunas plataformas internacionales pueden incluir la señal de CHV en su programación.
  • Redes sociales y cobertura online: Aunque no ofrecen la transmisión completa, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram de Chilevisión suelen brinda
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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