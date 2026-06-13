La Canarinha debuta en la Copa Mundial FIFA 2026, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Brasil juega ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 18:30 horas ET / 15:30 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, válido por la primera fecha del grupo C. Si te encuentras en alguna región de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas disponibles, ya sea por señal abierta, cable y dispositivos.
Dónde ver Chilevisión (CHV) EN VIVO el partido Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO por TV y online
Chilevisión tiene confirmado el Brasil vs. Marruecos del 13 de junio de 2026 (Grupo C) en señal abierta para todo Chile. A partir de eso, te comparto una tabla por ciudad de referencia y operador, con los diales más usados.
Chilevisión en TV abierta (TDT / señal abierta)
|Región de Chile
|Ciudad de referencia
|Canal Chilevisión (abierta / TDT)
|Región de Arica y Parinacota
|Arica
|11 / 11.1 TDT (CHV HD, referencia usual)
|Región de Tarapacá
|Iquique
|11 / 11.1 TDT
|Región de Antofagasta
|Antofagasta
|11 / 11.1 TDT
|Región de Atacama
|Copiapó
|11 / 11.1 TDT
|Región de Coquimbo
|La Serena – Coquimbo
|11 / 11.1 TDT
|Región de Valparaíso
|Valparaíso – Viña
|11 / 11.1 TDT
|Región Metropolitana de Santiago
|Santiago
|11 / 11.1 TDT (Chilevisión HD)
|Región del Libertador O’Higgins
|Rancagua
|11 / 11.1 TDT
|Región del Maule
|Talca
|11 / 11.1 TDT
|Región de Ñuble
|Chillán
|11 / 11.1 TDT
|Región del Biobío
|Concepción – Talcahuano
|11 / 11.1 TDT
|Región de La Araucanía
|Temuco
|11 / 11.1 TDT
|Región de Los Ríos
|Valdivia
|11 / 11.1 TDT
|Región de Los Lagos
|Puerto Montt
|11 / 11.1 TDT
|Región de Aysén
|Coyhaique
|11 / 11.1 TDT
|Región de Magallanes
|Punta Arenas
|11 / 11.1 TDT
Chilevisión en cable / satélite (diales más comunes)
|Operador en Chile
|Región / cobertura
|Canal SD / HD de Chilevisión (referencia)
|VTR
|Nacional
|21 (SD) / 711 (HD) aprox., según ciudad (Santiago–Valparaíso)
|DirecTV
|Nacional (satélite)
|151 (SD) / 1151 (HD) aprox., como CHV Chilevisión
|Movistar TV
|Nacional (IPTV / satélite)
|121 (SD) / 811 (HD) aprox.
|Claro TV
|Nacional
|55 (SD) / 555 (HD) aprox.
|Entel TV
|Nacional
|66 (SD/HD) aprox.
|Mundo, GTD, Telsur
|Zonas específicas
|Canal 11 en la grilla básica o numérico local asignado a CHV
Dónde mirar Chilevisión por VPN desde cualquier parte del mundo
Si te encuentras fuera de Chile, pero quieres seguir a La Roja por las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026, puedes optar por estas alternativas:
- VPN: Utilizar un servicio de VPN que permita acceder a la transmisión online de Chilevisión desde cualquier parte del mundo.
- Plataformas de streaming: Algunas plataformas internacionales pueden incluir la señal de CHV en su programación.
- Redes sociales y cobertura online: Aunque no ofrecen la transmisión completa, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram de Chilevisión suelen brinda