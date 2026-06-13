La Canarinha debuta en la Copa Mundial FIFA 2026, en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Brasil juega ante Marruecos este sábado 13 de junio a partir de las 18:30 horas ET / 15:30 horas PT en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey , válido por la primera fecha del grupo C. Si te encuentras en alguna región de los Estados Unidos, te comparto la lista de canales de TV y streaming online para seguir la cobertura en diferentes plataformas disponibles, ya sea por señal abierta, cable y dispositivos.

Conoce dónde ver por TV y streaming online el partido Brasil vs. Marruecos en vivo este sábado 13 de junio por el grupo C del Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Mag) / Jairo Rúa

Dónde ver Chilevisión (CHV) EN VIVO el partido Brasil vs. Marruecos EN DIRECTO por TV y online

Chilevisión tiene confirmado el Brasil vs. Marruecos del 13 de junio de 2026 (Grupo C) en señal abierta para todo Chile . A partir de eso, te comparto una tabla por ciudad de referencia y operador, con los diales más usados.

Chilevisión en TV abierta (TDT / señal abierta)

Región de Chile Ciudad de referencia Canal Chilevisión (abierta / TDT) Región de Arica y Parinacota Arica 11 / 11.1 TDT (CHV HD, referencia usual) Región de Tarapacá Iquique 11 / 11.1 TDT Región de Antofagasta Antofagasta 11 / 11.1 TDT Región de Atacama Copiapó 11 / 11.1 TDT Región de Coquimbo La Serena – Coquimbo 11 / 11.1 TDT Región de Valparaíso Valparaíso – Viña 11 / 11.1 TDT Región Metropolitana de Santiago Santiago 11 / 11.1 TDT (Chilevisión HD) Región del Libertador O’Higgins Rancagua 11 / 11.1 TDT Región del Maule Talca 11 / 11.1 TDT Región de Ñuble Chillán 11 / 11.1 TDT Región del Biobío Concepción – Talcahuano 11 / 11.1 TDT Región de La Araucanía Temuco 11 / 11.1 TDT Región de Los Ríos Valdivia 11 / 11.1 TDT Región de Los Lagos Puerto Montt 11 / 11.1 TDT Región de Aysén Coyhaique 11 / 11.1 TDT Región de Magallanes Punta Arenas 11 / 11.1 TDT

Chilevisión en cable / satélite (diales más comunes)

Operador en Chile Región / cobertura Canal SD / HD de Chilevisión (referencia) VTR Nacional 21 (SD) / 711 (HD) aprox., según ciudad (Santiago–Valparaíso) DirecTV Nacional (satélite) 151 (SD) / 1151 (HD) aprox., como CHV Chilevisión Movistar TV Nacional (IPTV / satélite) 121 (SD) / 811 (HD) aprox. Claro TV Nacional 55 (SD) / 555 (HD) aprox. Entel TV Nacional 66 (SD/HD) aprox. Mundo, GTD, Telsur Zonas específicas Canal 11 en la grilla básica o numérico local asignado a CHV

Dónde mirar Chilevisión por VPN desde cualquier parte del mundo

Si te encuentras fuera de Chile, pero quieres seguir a La Roja por las Eliminatorias Sudamericanas al mundial 2026, puedes optar por estas alternativas:

VPN: Utilizar un servicio de VPN que permita acceder a la transmisión online de Chilevisión desde cualquier parte del mundo.

Plataformas de streaming: Algunas plataformas internacionales pueden incluir la señal de CHV en su programación.

Redes sociales y cobertura online: Aunque no ofrecen la transmisión completa, plataformas como Facebook, Twitter e Instagram de Chilevisión suelen brinda