Necaxa y Chivas de Guadalajara se enfrentarán este miércoles 22 de abril de 2026 (9:00 p.m. CDMX) en el Estadio Victoria, en un duelo correspondiente a la recta final del Clausura 2026 de la Liga MX . Será un partido determinante, especialmente para el Rebaño Sagrado, que busca cerrar la fase regular en lo más alto de la tabla y llegar con ventaja a la Liguilla.

El conjunto rojiblanco llega con el boleto a la fase final ya asegurado, pero con la presión de mantenerse en la cima frente a rivales directos como Cruz Azul, Pachuca, Pumas y Toluca. Cada punto es clave en esta etapa, por lo que no hay margen de error si quiere quedarse con el liderato general. Enfrente tendrá a un Necaxa que, pese a estar al borde de la eliminación, se presenta como un rival incómodo.

Y es que los Rayos jugarán sin la presión de la clasificación, pero con el objetivo de arruinarle el cierre al mejor equipo del torneo. Esa combinación puede convertir el partido en un duelo intenso y peligroso, donde cualquier descuido puede cambiarlo todo; y si quieres ver el partido en vivo podrás hacerlo vía Claro Sports.

¿Cómo ver Claro Sports EN VIVO, Necaxa vs. Chivas hoy 22 de abril?

Para seguir el partido entre Necaxa y Chivas de Guadalajara, tienes varias formas de acceder a Claro Sports en México. La principal es a través de televisión de paga, ya que el canal está disponible en operadores como Dish, Star TV, Megacable o Totalplay, donde forma parte de la oferta deportiva incluida en sus paquetes.

Otra opción muy utilizada es verlo online. Claro Sports cuenta con transmisión en vivo a través de su página oficial y también mediante su canal de YouTube, donde suele emitir eventos deportivos en directo para Latinoamérica. Esto permite que puedas seguir el partido desde tu celular, laptop o Smart TV sin necesidad de contratar televisión tradicional, siempre que tengas acceso a internet.

Canales de Claro Sports en México

Dish: canal 336

canal Megacable: canal 324

canal Totalplay: canal 521

canal Star TV: canal 515

Horario, canal TV y dónde ver Necaxa vs. Chivas por Liga MX 2026

Fecha : Miércoles 22 de abril del 2026

: Miércoles 22 de abril del 2026 Partido : Necaxa vs. Chivas

: Necaxa vs. Chivas Horario : 9:00 p.m. hora de México

: 9:00 p.m. hora de México Canal : Claro Sports

: Claro Sports Lugar: Estadio Victoria