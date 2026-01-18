La Senegal de Sadio Mané y la Marruecos de Achraf Hakimi se disputarán el título de la Copa Africana de Naciones 2026 en la gran final que se jugará este domingo 18 de enero (13:00 horas del Tiempo del Centro; 2 p.m. ET / 11 a.m. PT) en el Estadio Moulay Abdellah, en la ciudad de Rabat, Marruecos. ¿Quieres ver la transmisión en tu teléfono móvil, PC o tablet? La cobertura oficial para México y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo de Claro Sports. Aquí te contamos todos los canales de TV y plataformas online que debes sintonizar.

¿Dónde ver Claro Sports EN VIVO, Senegal vs. Marruecos por final de Copa Africana de Naciones 2026?

Claro Sports llevará la señal del Senegal-Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones 2026 para todos los países de Latinoamérica. A continuación, te damos los números de los canales, según la región donde te encuentres.

País Detalle de canales México Canales 336 (SD) y 836 (HD) en Dish; 521, 541, 542 y 543 en Totalplay; 324 y 1324 (HD) en Megacable; y 515 en Star TV. Honduras Canales 214 (SD) y 1214 (HD). El Salvador Canales 214 (SD) y 1214 (HD). Nicaragua Canales 214 (SD) y 1214 (HD). Costa Rica Canales 214 (SD) y 1214 (HD). Colombia Canales 503 (SD) y 1503 (HD). Argentina Canales 197 (SD) y 1197 (HD). Perú Canales 3 (SD) y 503 (HD). Chile Canales 169 (SD) y 469 (HD). Paraguay Canales 169 (SD) y 469 (HD). Bolivia Canales 10 (SD) y 510 (HD). Ecuador Canales 3 (SD) y 503 (HD). República Dominicana Canal 300.

¿Cómo ver Claro Sports EN VIVO ONLINE por streaming?

La transmisión del Senegal vs. Marruecos por la final de la Copa Africana de Naciones 2026 estará disponible en los canales de Claro TV, en la plataforma Pluto TV y Claro VIDEO. Adicionalmente, en algunos países se realizará una emisión gratuita en el canal de YouTube, el sitio web oficial (clarosports.com) y en Marca Claro.

Canales de Claro TV en toda Latinoamérica (revisa la guía TV para encontrar el número SD y HD)

Pluto TV, Claro VIDEO, Roku TV

YouTube de Claro Sports

ClaroSports.com

Marca Claro

Horario, TV y dónde ver en vivo Senegal vs. Marruecos por final de Copa Africana de Naciones 2026

Fecha : Domingo 18 de enero 2026

: Domingo 18 de enero 2026 Partido : Senegal vs. Marruecos, por final de la Copa Africana de Naciones 2026

: Senegal vs. Marruecos, por final de la Copa Africana de Naciones 2026 Horario : 13:00 del Tiempo de Centro; 2 p.m. ET / 11 a.m. PT

: 13:00 del Tiempo de Centro; 2 p.m. ET / 11 a.m. PT Canal de TV : Claro Sports

: Claro Sports Streaming : Pluto TV, Claro Video, Roku TV, YouTube, ClaroSports.com y Marca Claro

: Pluto TV, Claro Video, Roku TV, YouTube, ClaroSports.com y Marca Claro Estadio Moulay Abdellah de Rabat, Marruecos