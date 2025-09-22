La gala del Balón de Oro 2025 mantiene en vilo a todos los hinchas del fútbol, especialmente en Latinoamérica, donde, al igual que en Europa, la expectativa es enorme por descubrir quién será coronado como el mejor jugador del mundo por la revista France Football. La disputa tiene tres grandes protagonistas: Ousmane Dembélé (PSG), Lamine Yamal (FC Barcelona) y Vitinha (PSG). Solo uno de ellos levantará la distinción que durante más de una década dominaron Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

El evento se vivirá este lunes 22 de septiembre (13:00 horas del Tiempo del Centro; 14:00 en Bogotá; 16:00 en Buenos Aires) desde el imponente Théâtre du Châtelet de París, Francia. ¿Quieres vibrar con el momento histórico y verlo GRATIS en tu teléfono móvil, PC, Smart TV o tableta? La transmisión oficial para los países de habla hispana estará a cargo de Claro Sports en todas sus plataformas digitales. ¡Aquí te contamos cómo no perderte ni un segundo de la gran fiesta del fútbol mundial!

Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Vitinha fueron protagonistas del Balón de Oro 2025. Aquí los resultados oficiales en vivo. | Crédito: Imagen referencial generada con Gemini AI / Composición Depor

¿Dónde ver Claro Sports EN VIVO, gala del Balón de Oro 2025?

En México, Claro Sports está disponible en los servicios de televisión de pago Dish, Megacable, Totalplay y Star TV. En el resto de países de Latinoamérica, el canal es exclusivo para clientes con el servicio de Claro TV, salvo ciertas excepciones. Asimismo, su señal puede sintonizarse de forma gratuita a través de Pluto TV.

Respecto al Balón de Oro 2025, Claro Sports ofrecerá cobertura integral del evento. La transmisión estará disponible en los canales de Claro TV, en la plataforma Pluto TV, Claro VIDEO y, adicionalmente, se realizará una emisión gratuita en su canal de YouTube, el sitio web oficial (clarosports.com) y en Marca Claro.

Opciones para ver el Balón de Oro 2025 en Claro Sports

Canales de Claro TV en toda Latinoamérica (revisa la guía TV para encontrar el número SD y HD)

Pluto TV, Claro VIDEO, Roku TV

YouTube de Claro Sports

ClaroSports.com

Marca Claro

En México

Canal 324 de Megacable

Canal 521 de Total Play

Canal 515 de Star

Canales 336 y 836 HD de Dish

La Gala del Balón de Oro 2025 se celebra en París este 22 de septiembre, con Yamal, Dembélé y Vitinha como protagonistas entre los nominados. (Foto: AFP)

Horario, TV y dónde ver en vivo la gala del Balón de Oro 2025

Resumen práctico de todo lo que necesitas saber sobre la cobertura del Balón de Oro 2025:

Evento : Balón de Oro 2025

: Balón de Oro 2025 Fecha y lugar : lunes 22 de septiembre de 2025, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia.

: lunes 22 de septiembre de 2025, en el Théâtre du Châtelet de París, Francia. Hora de inicio : 11:00 CDMX; 12:00 Colombia; 14:00 Argentina; 21:00 España.

: 11:00 CDMX; 12:00 Colombia; 14:00 Argentina; 21:00 España. Transmisión gratuita en línea : Claro Sports en YouTube y clarosports.com; disponible también en Pluto TV.

: Claro Sports en YouTube y clarosports.com; disponible también en Pluto TV. Presentación y organización : gala producida por France Football en colaboración con UEFA.

: gala producida por France Football en colaboración con UEFA. Principales nominados al Balón de Oro (masculino) : Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Declan Rice, Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha, entre otros.

: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham, Vinícius Júnior, Lautaro Martínez, Alexis Mac Allister, Mohamed Salah, Florian Wirtz, Vitinha, Declan Rice, Robert Lewandowski, Pedri, Raphinha, entre otros. Principales nominadas al Balón de Oro (femenino) : Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Pernille Harder, Klara Bühl, Alessia Russo, Marta, Patri Guijarro, entre otras.

: Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Mariona Caldentey, Caroline Graham Hansen, Ewa Pajor, Pernille Harder, Klara Bühl, Alessia Russo, Marta, Patri Guijarro, entre otras. Otros premios que se entregan : Trofeo Yashin (mejor arquero), Trofeo Kopa (mejor Sub-21), además de las distinciones masculino y femenino del Balón de Oro.

: Trofeo Yashin (mejor arquero), Trofeo Kopa (mejor Sub-21), además de las distinciones masculino y femenino del Balón de Oro. Cobertura y previa de Claro Sports: programación especial con nominados y transmisión en vivo por su ecosistema digital y de TV.

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X