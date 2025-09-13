El Clásico Nacional ya está aquí: América vs. Chivas en vivo, uno de los partidos más esperados del fútbol mexicano y que paraliza al país entero en cada edición del Torneo Apertura. El duelo entre Águilas y Rojiblancos no solo define puntos importantes en la tabla, también es un choque de orgullo, pasión y rivalidad histórica. Ambos equipos llegan con planteles de primer nivel y la expectativa de regalar un espectáculo inolvidable a millones de aficionados en México y en el extranjero.

Si quieres saber el horario del América vs. Chivas, los canales que transmiten el partido y las alineaciones probables, aquí te contamos todo lo que necesitas para no perderte este Clásico Nacional 2025.

Horario del Clásico América vs. Chivas 2025

El partido se disputará el sábado 13 de septiembre de 2025 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Hora en México: 21:00 horas

Hora en Estados Unidos (ET): 22:00 horas

Hora en España: 04:00 horas (del domingo 14 de septiembre)

Dónde ver América vs. Chivas EN VIVO por TV e Internet

La transmisión del Clásico Nacional será exclusiva en México a través de Canal 5 (Televisa) y TUDN, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir mediante Univision y TUDN USA. Además, el partido también estará disponible por streaming en ViX Premium, permitiendo ver el encuentro en vivo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Alineaciones probables América vs. Chivas

América: Luis Malagón; Israel Reyes, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres; Miguel Layún, Álvaro Fidalgo, Jonathan dos Santos, Diego Valdés; Alejandro Zendejas, Julián Quiñones, Henry Martín.

Chivas: Miguel Jiménez; Alan Mozo, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco, Cristian Calderón; Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez, Víctor Guzmán; Roberto Alvarado, Cade Cowell, Ricardo Marín.

Club América recibe a Club Deportivo Guadalajara este sábado 13 de septiembre en el Estadio Ciudad de los Deportes de la CDMX por la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. | Crédito: Ronie Bautista / GEC