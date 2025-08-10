Conozcamos a la nueva reina. La gran final del concurso Miss Universo República Dominicana 2025 se vivirá al máximo este domingo 10 de agosto, a partir de las 21:00 horas de Santo Domingo , por las pantallas del Canal 9 de Color Visión en señal abierta desde el Teatro Nacional Eduardo Brito bajo la conducción de Jessica Pereira y Clovis Nienow. El evento contará con la participación de 29 candidatas que buscarán la corona Célinee Santos Frías, ganadora del certamen en 2024.

Entre las favoritas de la gala, según medios dominicanos como Listín diario, se encuentran Jermanda Ramos (Punta Cana), Jennifer Ventura (Barahona), Anita Maspons (Santo Domingo de Guzmán) y Delisa Francisco (María Trinidad Sánchez).

En el jurado figuran nombres como Tenay Rodríguez, Cuqui Gómez, Jusef Sánchez, Ariadna Muro, Haidy Cruz y Gemmy Quelliz. Ayer, sábado 9 de agosto, se realizó la preliminar de la competencia con pruebas como la pasarela por traje de baño y traje de gala. Hoy se decidirá quienes serán las finalistas que lucharán por obtener la corona del Miss República Dominicana.

¿Dónde ver Color Visión (Canal 9) EN VIVO, Miss Universo 2025 desde República Dominicana?

Sigue el Miss Universo República Dominicana 2025 a través de la señal abierta de Color Visión (Canal 9) que se encuentra disponible en los cableoperadores de Orbit Cable, Altice, Sky, Inter Satelital y Claro TV.

Canal 9 en Señal Abierta

Canal 9 de Orbit Cable

Canal 9 de Altice

Canal 179 de Sky

Canal 1681 de Inter Satelital

Canales 9 y 119 de Claro TV

Horario, fecha, lugar y dónde ver el Miss Universo República Dominicana 2025

Hora : 21:00 de Santo Domingo

: 21:00 de Santo Domingo Fecha : Domingo 10 de agosto de 2025

: Domingo 10 de agosto de 2025 Lugar : Teatro Nacional Eduardo Brito de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana

: Teatro Nacional Eduardo Brito de la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana TV : Color Visión (Canal 9)

: Color Visión (Canal 9) Evento: Miss Universo República Dominicana 2025