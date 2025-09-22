Lamine Yamal se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial y su nombre vuelve a resonar con fuerza en la edición 2025 del Balón de Oro. El joven jugador del FC Barcelona compite junto a figuras como Ousmane Dembélé, Vitinha y Cole Palmer, en una temporada donde su rendimiento ha sido excepcional tanto a nivel de club como de selección.

Su participación en la gala del Balón de Oro 2025 ha generado gran expectativa entre aficionados y expertos, quienes destacan su capacidad para cambiar partidos y su madurez futbolística a tan corta edad. En esta nota repasamos cómo le fue a Yamal en la ceremonia, su desempeño durante la temporada 2024-25 y por qué es considerado uno de los principales candidatos al trofeo.

El joven talento Lamine Yamal se perfila como uno de los favoritos al Balón de Oro 2025 gracias a su brillante desempeño en el FC Barcelona durante la temporada 2024-25. (Foto: AFP)

¿En qué lugar quedó Lamine Yamal en el Balón de Oro 2025?

Lamine Yamal obtuvo el Trofeo Kopa a mejor jugador joven de la temporada.

¿Cómo fue su temporada 2024-25 y por qué es el principal candidato al Balón de Oro?

Durante la temporada 2024-25, Lamine Yamal tuvo una destacada actuación tanto en el FC Barcelona como en la selección española. En el club, contribuyó con 18 goles y 21 asistencias en 53 partidos oficiales, siendo clave en la conquista del triplete nacional: LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España.

Su rendimiento en competiciones internacionales también fue sobresaliente. En la UEFA Champions League, marcó 5 goles y brindó 3 asistencias, destacándose especialmente en partidos contra equipos de alto nivel.

Además, en el ámbito internacional, fue una pieza fundamental en la selección española, participando en la Eurocopa 2024 y la Nations League, donde España llegó a la final. Su contribución en estos torneos reforzó su candidatura al Balón de Oro 2025.