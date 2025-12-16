La gala de los Premios The Best FIFA 2025 se perfila como el escenario ideal para la “revancha” de Lamine Yamal tras la polémica derrota en el Balón de Oro de este año, donde el joven español de 18 años fue superado por el delantero del PSG, Ousmane Dembélé. A pesar de que la victoria de Dembélé en la votación de France Football generó gran controversia, incluso con una enérgica reacción del padre de Yamal, la ceremonia de la FIFA ofrece una nueva oportunidad para que la JOVEN estrella del FC Barcelona demostrara su valía.
Yamal, considerado por muchos como merecedor del Balón de Oro, tiene la oportunidad de replicar el logro de Vinícius Jr. el año pasado, quien perdió ese premio pero luego triunfó en las votaciones de la FIFA. La lista de nominados al Jugador del Año FIFA 2025 es formidable, incluyendo contendientes de peso como Kylian Mbappé (Real Madrid) y su compañero de equipo, Pedri.
El duelo principal se mantendrá entre Dembélé, el ganador del Balón de Oro, y Yamal, el joven talento que busca su primer gran reconocimiento individual. Otros futbolistas destacados como Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Mohamed Salah (Liverpool) completan una nómina de élite.
¿Cómo quedó Lamine Yamal en los Premios The Best 2025?
- Todavía no se anuncia si Lamine Yamal se llevó alguno de los trofeos en las dos categorías en las que compite: Mejor jugador y Premio Puskás.
¿Cómo fue su temporada 2024-25 y por qué es el principal candidato al Premio The Best al Jugador de la FIFA?
Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, consolidó en 2025 su estatus como una de las figuras más brillantes del fútbol mundial, demostrando una madurez y una habilidad asombrosas impropias de su corta edad.
El internacional español se convirtió en un pilar esencial para el club, destacándose particularmente en la Champions League, donde consiguió anotar en los octavos, cuartos y semifinales del torneo, a pesar de la derrota final ante el Inter de Milán.
En lo que va de la temporada 2025-26, Yamal tuvo una destacada actuación en el club azulgrana, contribuyendo con 12 goles y 7 asistencias en 22 partidos oficiales, siendo clave en la conquista del triplete nacional: LaLiga, Copa del Rey y, especialmente, la Supercopa de España, donde su precoz talento se materializó con un gol crucial frente al acérrimo rival, el Real Madrid.
