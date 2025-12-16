La gala de los Premios The Best FIFA 2025 se perfila como el escenario ideal para la “revancha” de Lamine Yamal tras la polémica derrota en el Balón de Oro de este año, donde el joven español de 18 años fue superado por el delantero del PSG, Ousmane Dembélé. A pesar de que la victoria de Dembélé en la votación de France Football generó gran controversia, incluso con una enérgica reacción del padre de Yamal, la ceremonia de la FIFA ofrece una nueva oportunidad para que la JOVEN estrella del FC Barcelona demostrara su valía.

Yamal, considerado por muchos como merecedor del Balón de Oro, tiene la oportunidad de replicar el logro de Vinícius Jr. el año pasado, quien perdió ese premio pero luego triunfó en las votaciones de la FIFA. La lista de nominados al Jugador del Año FIFA 2025 es formidable, incluyendo contendientes de peso como Kylian Mbappé (Real Madrid) y su compañero de equipo, Pedri.

El duelo principal se mantendrá entre Dembélé, el ganador del Balón de Oro, y Yamal, el joven talento que busca su primer gran reconocimiento individual. Otros futbolistas destacados como Vitinha (PSG), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Mohamed Salah (Liverpool) completan una nómina de élite.

Lamine Yamal, la figura de mayor proyección en el FC Barcelona. (Foto: AP)

¿Cómo quedó Lamine Yamal en los Premios The Best 2025?

Todavía no se anuncia si Lamine Yamal se llevó alguno de los trofeos en las dos categorías en las que compite: Mejor jugador y Premio Puskás.

¿Cómo fue su temporada 2024-25 y por qué es el principal candidato al Premio The Best al Jugador de la FIFA?

Lamine Yamal, la joven promesa del FC Barcelona, consolidó en 2025 su estatus como una de las figuras más brillantes del fútbol mundial, demostrando una madurez y una habilidad asombrosas impropias de su corta edad.

El internacional español se convirtió en un pilar esencial para el club, destacándose particularmente en la Champions League, donde consiguió anotar en los octavos, cuartos y semifinales del torneo, a pesar de la derrota final ante el Inter de Milán.

En lo que va de la temporada 2025-26, Yamal tuvo una destacada actuación en el club azulgrana, contribuyendo con 12 goles y 7 asistencias en 22 partidos oficiales, siendo clave en la conquista del triplete nacional: LaLiga, Copa del Rey y, especialmente, la Supercopa de España, donde su precoz talento se materializó con un gol crucial frente al acérrimo rival, el Real Madrid.

Lamine Yamal es una de las estrellas del FC Barcelona (Crédito: FC Barcelona)

Ganadores previos del Premio The Best al Jugador de la FIFA

2024 - Vinicius Jr | Rodri | Jude Bellingham

| Rodri | Jude Bellingham 2023 - Lionel Messi | Erling Haaland | Kylian Mbappé

| Erling Haaland | Kylian Mbappé 2022 - Lionel Messi | Kylian Mbappe | Karim Benzema

| Kylian Mbappe | Karim Benzema 2021 - Robert Lewandowski | Lionel Messi | Mohamed Salah

| Lionel Messi | Mohamed Salah 2020 - Robert Lewandowski | Cristiano Ronaldo | Lionel Messi

| Cristiano Ronaldo | Lionel Messi 2019 - Lionel Messi | Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo

| Virgil van Dijk | Cristiano Ronaldo 2018 - Luka Modric | Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah

| Cristiano Ronaldo | Mohamed Salah 2017 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Neymar

| Lionel Messi | Neymar 2016 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Antoine Griezmann

| Lionel Messi | Antoine Griezmann 2015 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Neymar

| Cristiano Ronaldo | Neymar 2014 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Manuel Neuer

| Lionel Messi | Manuel Neuer 2013 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Franck Ribery

| Lionel Messi | Franck Ribery 2012 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Andres Iniesta

| Cristiano Ronaldo | Andres Iniesta 2011 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

| Cristiano Ronaldo | Xavi 2010 - Lionel Messi | Andrés Iniesta | Xavi

| Andrés Iniesta | Xavi 2009 - Lionel Messi | Cristiano Ronaldo | Xavi

| Cristiano Ronaldo | Xavi 2008 - Cristiano Ronaldo | Lionel Messi | Fernando Torres

| Lionel Messi | Fernando Torres 2007 - Kaka | Lionel Messi | Cristiano Ronaldo

| Lionel Messi | Cristiano Ronaldo 2006 - Fabio Cannavaro | Zinedine Zidane | Ronaldinho

| Zinedine Zidane | Ronaldinho 2005 - Ronaldinho | Frank Lampard | Samuel Eto’o

| Frank Lampard | Samuel Eto’o 2004 - Ronaldinho | Thierry Henry | Andriy Shevchenko

| Thierry Henry | Andriy Shevchenko 2003 - Zinedine Zidane | Thierry Henry | Ronaldo

| Thierry Henry | Ronaldo 2002 - Ronaldo | Oliver Kahn | Zinedine Zidane

| Oliver Kahn | Zinedine Zidane 2001 - Luis Figo | David Beckham | Raul

| David Beckham | Raul 2000 - Zinedine Zidane | Luis Figo | Rivaldo

| Luis Figo | Rivaldo 1999 - Rivaldo | David Beckham | Gabriel Batistuta

| David Beckham | Gabriel Batistuta 1998 - Zinedine Zidane | Ronaldo | Davor Suker

| Ronaldo | Davor Suker 1997 - Ronaldo | Roberto Carlos | Dennis Bergkamp and Zinedine Zidane (empatados)

| Roberto Carlos | Dennis Bergkamp and Zinedine Zidane (empatados) 1996 - Ronaldo | George Weah | Alan Shearer

| George Weah | Alan Shearer 1995 - George Weah | Paolo Maldini | Jurgen Klinsmann

| Paolo Maldini | Jurgen Klinsmann 1994 - Romario | Hristo Stoichkov | Roberto Baggio

| Hristo Stoichkov | Roberto Baggio 1993 - Roberto Baggio | Romario | Dennis Bergkamp

| Romario | Dennis Bergkamp 1992 - Marco van Basten | Hristo Stoichkov | Thomas Hassler

| Hristo Stoichkov | Thomas Hassler 1991 - Lothar Matthaus | Jean-Pierre Papin | Gary Lineker