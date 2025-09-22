Este lunes 22 de septiembre, el mundo del fútbol se detiene para la ceremonia del Balón de Oro 2025 en el Teatro del Châtelet de París. En medio de la expectativa por la gala, que comenzará a las 16:00 de Argentina y será transmitido por ESPN y Disney+, el portero argentino Emiliano “Dibu” Martínez ha sido un foco de atención. Pese a los intensos rumores que lo vinculaban con una transferencia al Manchester United y a otros grandes clubes, el arquero de 32 años se quedará en el Aston Villa. Su frustrada salida, tras no concretarse ninguna oferta que satisficiera al club inglés, lo obliga a permanecer en Villa Park hasta el próximo mercado de pases, a pesar de que el propio Dibu había insinuado su despedida.

Aunque la situación del “Dibu” ha sido tensa, no todo son malas noticias para el campeón del mundo. El portero argentino está nominado para el Trofeo Yashin, el premio al mejor arquero, que él mismo ganó en las dos ediciones anteriores. El principal rival de Martínez es el italiano Gianluigi Donnarumma, campeón de la UEFA Champions League con el PSG. La nominación es un reconocimiento a su trayectoria, que incluye las Copas América 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022 con la selección argentina.

Recientemente, en su regreso a la titularidad, “Dibu” Martínez demostró por qué es considerado uno de los mejores del mundo, salvando a su equipo con atajadas cruciales en el empate 0-0 contra el Everton. La actuación de Martínez, que le valió los elogios de su técnico, Unai Emery, fue fundamental para que el Aston Villa sumara un punto importante en la Premier League. La titularidad de Martínez se dio después de que se perdiera la tercera jornada por rumores de traspaso, y su regreso subraya su importancia para el equipo.

A pesar de no haber ganado títulos con los “Villanos”, la contribución de Martínez ha sido vital para que el club se clasificara a Europa en tres temporadas consecutivas, incluyendo una histórica participación en la Liga de Campeones por primera vez en cuarenta años. Su permanencia en el Aston Villa, a pesar de las expectativas de un traspaso, asegura que el equipo seguirá contando con uno de los mejores porteros del mundo en su intento por escalar posiciones en la liga.

¿Quién ganó el Trofeo Lev Yashin a mejor portero del mundo en el Balón de Oro 2025?

Gianluigi Donnarumma, arquero del Manchester City, y Hannah Hampton, guardameta del Chelsea femenil, se llevaron el Trofeo Lev Yashin 2025 a mejor guardameta del mundo masculino y femenino, respectivamente, en la edición 69° de la ceremonia anual del Balón de Oro. A continuación, te presentamos cómo quedaron los rankings y los nominados:

Trofeo Yashin 2025 masculino

Gianluigi Donnarumma - Ganador Alisson Becker Yann Sommer Thibaut Courtois Yassine Bounou David Raya Jan Oblak Emiliano Martínez Luchas Chevalier Matz Sels

Trofeo Yashin Femenino 2025

Hannah Hampton - Ganadora Ann-Katrin Berger Cata Coll Chiamaka Nnadozie Daphne van Domselaar

Nominados al Trofeo Yashin 2025 masculino

Alisson Becker (Brasil, Liverpool)

Yassine Bounou (Marruecos, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Francia, Lille/París Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Bélgica, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, París Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Eslovenia, Atlético de Madrid)

David Raya (España, Arsenal)

Matz Sels (Bélgica, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Suiza, Inter)

Nominadas al Trofeo Yashin Femenino 2025

Ann-Katrin Berger (Alemania, Gotham FC)

Cata Coll (España, Barcelona)

Hannah Hampton (Inglaterra, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC/Brighton)

Daphne van Domselaar (Países Bajos, Arsenal)

La prestigiosa ceremonia del Balón de Oro 2025, presentada anualmente por France Football, se llevará a cabo este lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet de París. Este galardón, considerado el más importante del fútbol individual, no solo premiará al mejor jugador y a la mejor jugadora de la temporada 2024/25, sino que también otorgará múltiples reconocimientos como los trofeos Kopa al mejor jugador joven, Yashin al mejor portero, y Gerd Müller al máximo goleador. En un esfuerzo por reconocer la paridad en el fútbol, se han añadido por primera vez categorías femeninas para los premios Kopa, Yashin y Gerd Müller, destacando el creciente protagonismo del fútbol femenino a nivel global. | Crédito: @ballondor / X