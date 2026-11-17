La era post-Lionel Messi no empezó de la mejor manera. Cayeron 2-1 contra Uruguay en La Bombonera. Pero, como en el fútbol no hay tiempo de lamentos, Argentina sostendrá su segundo partido amistoso contra Costa Rica, este martes 17 de noviembre, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Lionel Scaloni realizará modificaciones con relación al once que empezó ante Los Celestes. La intención en esta fecha FIFA es ver a los futbolistas y sacar conclusiones de cara a la competencia oficial.

Costa Rica, por su parte, llegará a Córdoba después de perder ante Ecuador en Quito. Manfred Ugalde y Celso Borges son los jugadores que sobresalen y llamados a liderar el equipo ante la Albiceleste. El seleccionador Bryan Ruiz quiere dar el golpe y llevarse un triunfo de Argentina.

¿Cómo ver Argentina vs. Costa Rica EN VIVO?

En Argentina, el partido de la Albiceleste empezará a las 20:00 horas, y contará con la transmisión EN VIVO TyC Sports y Telefe. A continuación, revisa la programación de canales según tu localidad.

Argentina: TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play y mitelefe

Costa Rica: Teletica EN VIVO, Repretel EN VIVO, TD7, Repretel Canal 6, Teletica Radio 91.5 y TDMAX.

Puerto Rico: ViX

España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Vamos

Estados Unidos: ViX

En Costa Rica, el partido amistoso ante Argentina empezará a las 5:00 p.m. y lo puedes ver EN VIVO por Teletica, Repretel, TD7, Canal 6 y TDMAX.

Horarios del partido Argentina vs. Costa Rica

El partido amistoso entre las selecciones de Argentina y Costa Rica se disputará el martes 17 de noviembre de 2026. Los horarios del compromiso según tu localidad:

15:00 horas: Estados Unidos (Pacífico - PT).

Estados Unidos (Pacífico - PT). 16:00 horas: Estados Unidos (Montaña - MT).

Estados Unidos (Montaña - MT). 17:00 horas: México (Centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (Centro - CT).

México (Centro), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos (Centro - CT). 18:00 horas: Perú (PET), Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Este - ET).

Perú (PET), Colombia, Ecuador, Panamá y Estados Unidos (Este - ET). 19:00 horas: Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana.

Bolivia, Venezuela, Puerto Rico y República Dominicana. 20:00 horas: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

La selección argentina disputará su último compromiso internacional de 2026 este martes 17 de noviembre frente a Costa Rica, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde Lionel Scaloni buscará una victoria para dejar atrás la derrota por 2-1 ante Uruguay en La Bombonera. La Albiceleste tendrá como principales referencias a Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras el combinado costarricense, dirigido por Bryan Ruiz, intentará cerrar su gira sudamericana con un resultado positivo y respaldado por Manfred Ugalde en ataque. El partido comenzará a las 20:00 horas de Argentina y tendrá transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS por Telefe, además de las alternativas de streaming Mi Telefe y TyC Sports Play; los aficionados también podrán consultar la cobertura de Repretel y Teletica en Costa Rica, según la programación y disponibilidad de sus respectivas señales. (VIDEO DE X: @Argentina)