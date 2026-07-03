La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a Colombia y Ghana, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título de campeones del mundo.
El partido se llevará a cabo este viernes 03 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde ambos equipos saldrán decididos a sellar el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Colombia — Ghana, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.
¿A qué hora juega Colombia — Ghana hoy?
El partido entre Colombia y Ghana se juega este viernes 03 de julio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Misuri, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
Estos son los horarios del encuentro en distintos países:
|País
|Hora
|México
|19:30
|Costa Rica
|19:30
|Guatemala
|19:30
|Honduras
|19:30
|El Salvador
|19:30
|Nicaragua
|19:30
|Colombia
|20:30
|Ecuador
|20:30
|Perú
|20:30
|Panamá
|20:30
|Bolivia
|21:30
|Chile
|21:30
|Venezuela
|21:30
|Estados Unidos (ET)
|21:30
|República Dominicana
|21:30
|Puerto Rico
|21:30
|Argentina
|22:30
|Uruguay
|22:30
|Paraguay
|22:30
|Brasil
|22:30
|España
|03:30 del 04/07
¿Qué canal transmite Colombia — Ghana por país?
La transmisión del partido Colombia — Ghana dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:
|País
|Canal de TV
|Streaming
|Perú
|América Televisión, DSports
|América tvGO, TV 360, DGO, Paramount+
|México
|Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7
|ViX Premium
|Chile
|Chilevision, DSports
|DGO, Paramount+
|Argentina
|DIRECTV Sports
|Flow Sports, DGO, Paramount+
|Uruguay
|DSports
|DGO, AUF TV, Paramount+
|Colombia
|Caracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de Colombia
|DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Paramount+
|Ecuador
|Teleamazonas, DSports
|DGO, Paramount+
|Venezuela
|Televen, DSports
|DGO, inter
|Bolivia
|Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV
|--
|Paraguay
|GEN, Trece, Unicanal
|--
|Estados Unidos
|Telemundo (GRATIS por señal abierta), FOX Network
|fuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
|España
|--
|DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
|Costa Rica
|Teletica Canal 7, FOX
|TDMAX, ViX, FOX+
|Panamá
|RPC, Tigo Sports, FOX
|TVMax, Medcom GO, ViX
|Guatemala
|TeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOX
|ViX
|Honduras
|Tigo Sports, FOX
|ViX
|El Salvador
|Canal 4, Tigo Sports, FOX
|TCS GO, ViX
|Nicaragua
|Canal 10, Tigo Sports, FOX
|ViX
|República Dominicana
|--
|Pio Deportes, ViX