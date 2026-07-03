Luis Díaz comanda el ataque de Colombia ante Ghana en este crucial encuentro del Mundial 2026. Consulte los horarios confirmados y la guía completa de canales en directo para ver el partido en vivo por televisión abierta. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
Luis Díaz comanda el ataque de Colombia ante Ghana en este crucial encuentro del Mundial 2026. Consulte los horarios confirmados y la guía completa de canales en directo para ver el partido en vivo por televisión abierta. | Crédito: fifa.com / Composición Mag
/ Ronie Bautista
Ronie Bautista
Ronie Bautista

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa con la fase de eliminación directa. Uno de los encuentros más esperados de los dieciseisavos de final tendrá como protagonistas a Colombia y Ghana, dos selecciones que buscarán dar un paso más hacia el sueño de conquistar el título de campeones del mundo.

El partido se llevará a cabo este viernes 03 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Misuri, donde ambos equipos saldrán decididos a sellar el boleto a los octavos de final. Si no quieres perderte ningún detalle, aquí te contamos a qué hora juegan Colombia — Ghana, qué canales transmitirán el encuentro en cada país y cuáles son las opciones para verlo EN VIVO por televisión e internet.

KANSAS CITY, MISURI, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- Canal RCN te llevará EN VIVO el partido de Colombia vs. Ghana hoy viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Imagen de la selección colombiana con composición de Jesús Yupanqui.
KANSAS CITY, MISURI, (ESTADOS UNIDOS), 3/07/2026.- Canal RCN te llevará EN VIVO el partido de Colombia vs. Ghana hoy viernes 3 de julio por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Kansas City, Misuri, Estados Unidos. Imagen de la selección colombiana con composición de Jesús Yupanqui.

¿A qué hora juega Colombia — Ghana hoy?

El partido entre Colombia y Ghana se juega este viernes 03 de julio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Misuri, válido por los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estos son los horarios del encuentro en distintos países:

PaísHora
México19:30
Costa Rica19:30
Guatemala19:30
Honduras19:30
El Salvador19:30
Nicaragua19:30
Colombia20:30
Ecuador20:30
Perú20:30
Panamá20:30
Bolivia21:30
Chile21:30
Venezuela21:30
Estados Unidos (ET)21:30
República Dominicana21:30
Puerto Rico21:30
Argentina22:30
Uruguay22:30
Paraguay22:30
Brasil22:30
España03:30 del 04/07
El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite Colombia — Ghana por país?

La transmisión del partido Colombia — Ghana dependerá del país desde donde sigas el Mundial 2026. Estas son algunas de las principales opciones oficiales en el mundo hispano:

PaísCanal de TVStreaming
PerúAmérica Televisión, DSportsAmérica tvGO, TV 360, DGO, Paramount+
MéxicoCanal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7ViX Premium
ChileChilevision, DSportsDGO, Paramount+
ArgentinaDIRECTV SportsFlow Sports, DGO, Paramount+
UruguayDSportsDGO, AUF TV, Paramount+
ColombiaCaracol TV, RCN Television, DIRECTV Sports, Radio Nacional de ColombiaDGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, ditu, Paramount+
EcuadorTeleamazonas, DSportsDGO, Paramount+
VenezuelaTeleven, DSportsDGO, inter
BoliviaRed Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV--
ParaguayGEN, Trece, Unicanal--
Estados UnidosTelemundo (GRATIS por señal abierta), FOX NetworkfuboTV, UNIVERSO, FOX One, SiriusXM FC, Futbol de Primera Radio
España--DAZN, DAZN Mundial, Movistar+
Costa RicaTeletica Canal 7, FOXTDMAX, ViX, FOX+
PanamáRPC, Tigo Sports, FOXTVMax, Medcom GO, ViX
GuatemalaTeleOnce, Chapin TV, Tigo Sports, FOXViX
HondurasTigo Sports, FOXViX
El SalvadorCanal 4, Tigo Sports, FOXTCS GO, ViX
NicaraguaCanal 10, Tigo Sports, FOXViX
República Dominicana--Pio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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