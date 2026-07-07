El último de los partidos de estos octavos de final del Mundial de Fútbol 2026 se vivirá desde el BC Place de Vancouver, en Canadá, donde tendremos un choque Sudamérica vs. Europa. Este martes 7 de julio, no te pierdas el partido de Colombia vs. Suiza EN VIVO, donde el equipo de Néstor Lorenzo buscará replicar lo que la selección cafetera obtuvo en Brasil 2014, alcanzando la ronda de los cuartos de final. A continuación, te dejo con los horarios, canales y todos los detalles para ver la transmisión minuto a minuto .

¿Cómo mirar Colombia vs. Suiza EN VIVO por el Mundial 2026?

Continúa el desarrollo del certamen y este martes 7 de julio tendremos el encuentro entre Colombia vs. Suiza por la ronda de octavos de final del Mundial de Fútbol 2026. A continuación, te dejo con los canales de TV para que puedas seguirlo en diferentes partes del mundo.

Argentina: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Paramount+, Mi Telefe. Chile: Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Chilevisión, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Ecuador: Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Teleamazonas, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. España: DAZN Mundial, Movistar+, La 1 (TVE), RTVE Play.

DAZN Mundial, Movistar+, La 1 (TVE), RTVE Play. Estados Unidos: FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock.

FOX, FS1, FOX One, Telemundo Deportes, Universo, Peacock. México: TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports.

TV Azteca 7, Canal 5, TUDN, ViX Premium, Sky Sports. Colombia: Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

Canal RCN, GOL Caracol, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Paraguay: GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

GEN, Tigo Sports, DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Perú: América TV, TVGo DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium.

América TV, TVGo DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium. Uruguay: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, AUF TV. Venezuela: DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen.

DSports (DIRECTV), DGO, Disney+ Premium, Televen. Centroamérica: ESPN, Disney+ Premium, Tigo Sports (según el país), Canal 4 TCS (El Salvador), Teletica (Costa Rica), TVN (Panamá), RPC (Panamá), Chapín TV (Guatemala)

Horarios para ver Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Esta es la hora de inicio para seguir el enfrentamiento de Colombia vs. Suiza, por los 8avos de final del Mundial de Fútbol 2026.

Argentina: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Ecuador: 3:00 p.m.

3:00 p.m. España: 10:00 p.m. hora peninsular

10:00 p.m. hora peninsular Estados Unidos: 4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 2:00 p.m. MT / 1:00 p.m. PT.

4:00 p.m. ET / 3:00 p.m. CT / 2:00 p.m. MT / 1:00 p.m. PT. México: 2:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. Baja California / 3:00 p.m. Quintana Roo.

2:00 p.m. CDMX / 1:00 p.m. Baja California / 3:00 p.m. Quintana Roo. Colombia: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Paraguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Perú: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Uruguay: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Venezuela: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Centroamérica: 2:00 p.m. / Panamá: 3:00 p.m.

Formaciones de Colombia vs. Suiza por el Mundial 2026

Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez.

Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, James Rodríguez; Jhon Arias, Luis Díaz y Luis Suárez. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka, Dan Ndoye, Johan Manzambi, Rubén Vargas; Breel Embolo.