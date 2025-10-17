Este sábado 18 de octubre, la Ciudad de México vivirá uno de sus juegos más importantes del Torneo Apertura 2025. Mira la transmisión de Cruz Azul vs. América, por el Clásico Joven, en la Jornada 13 del campeonato local, donde ambos equipos pelean por mantenerse en la cima y no perderle el paso al líder Toluca. Aquí te cuento cuáles son las opciones en TV y Streaming para ver el juego Cruz Azul-América y a qué hora debe iniciar este sábado 18 de octubre de 2025 .

¿Cómo mirar Cruz Azul vs. América EN VIVO en TV abierta de México?

La transmisión del juego de Cruz Azul vs. América en TV abierta desde México será a través del Canal 5 de Televisa, única opción sin costo que estará disponible para esta edición del Clásico Joven del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Además, podrás seguirlo minuto a minuto a través de TUDN en TV de paga o ViX Premium en streaming online, siendo estas las dos últimas opciones oficiales para ver el juego de Cruz Azul vs. América de este sábado 18 de octubre.

Horarios Cruz Azul vs. América por la Jornada 13 del Apertura 2025

Para ver el juego de Cruz Azul vs. América EN VIVO será a partir de las 9:05 p.m. Centro de México o desde las 8:05 p.m. hora Baja California. Atento a la programación local para que puedas seguirlo desde el primer minuto y no perderte ni un solo detalle de este Clásico Joven 2025.

Cruz Azul vs. América: posibles alineaciones

Cruz Azul: Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco, Rotondi; Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero; Gabriel Fernández.

Kevin Mier; Jorge Sánchez, Willer Ditta, Erick Lira, Jesús Orozco, Rotondi; Lorenzo Faravelli, Carlos Rodríguez, José Paradela, Luka Romero; Gabriel Fernández. América: Luis Ángel Malagón; Kevin Álvarez, Israel Reyes, Ramón Juárez, Cristian Borja; Alan Cervantes, Erick Sánchez, Alexis Gutiérrez; Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

Cruz Azul vs. América EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

sábado 18 de octubre de 2025 Lugar: Estadio Olímpico Universitario

Estadio Olímpico Universitario Hora: 9:05 p.m. Centro de México

9:05 p.m. Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium