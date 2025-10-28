La Serie Mundial MLB 2025 continúa este martes 28 de octubre con el crucial Juego 4, donde los Los Angeles Dodgers serán anfitriones de los Toronto Blue Jays en el mítico Dodger Stadium. El partido está programado para comenzar a las 8:00 p.m. ET (Hora del Este) y será transmitido EN VIVO por FOX, con la serie en un punto de inflexión. Si los Dodgers consiguen la victoria, tomarán una ventaja dominante de 3-1 en la serie, quedando a solo un triunfo de conquistar el Clásico de Otoño.

La atención del Juego 4 estará centrada en el montículo, donde el as de Los Angeles, Shohei Ohtani, tomará la pelota para intentar asegurar la victoria. Ohtani será clave para neutralizar la ofensiva de Toronto y extender la ventaja de la serie en casa. Los Blue Jays, por su parte, enviarán al experimentado Shane Bieber como su pitcher abridor, con la esperanza de igualar la serie a dos juegos por bando antes del quinto partido.

¿Cómo mirar Dodgers vs. Blue Jays por Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 desde California?

En California (PT), podrás disfrutar del Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays en vivo a las 5:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Prepárate para una noche llena de emoción, con las estrellas del béisbol mostrando su mejor juego en este evento único.

¿Cómo mirar Dodgers vs. Blue Jays por Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 desde Florida?

Si te encuentras en Florida (ET), no te pierdas el partido Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays en vivo por el Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025, que se transmitirá en vivo a las 8:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. Disfruta de todo el espectáculo y la emoción del evento más esperado del béisbol directamente desde la comodidad de tu hogar.

¿En qué canal mirar Dodgers vs. Blue Jays por Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 desde Texas?

El duelo Dodgers vs. Blue Jays en vivo por el Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 se podrá ver en Texas (CT) a las 7:00 p.m. a través de FOX (FOX Deportes, the FOX Sports App y FOX One) y MLB.TV. No te pierdas la oportunidad de ver a los mejores jugadores de la liga de béisbol competir en este emocionante evento lleno de talento y adrenalina.

Un juego de Serie Mundial de 18 entradas ya es bastante inusual. Pero lo que hizo aún más inusual el tercer juego de esta Serie Mundial entre los Dodgers y los Blue Jays el lunes por la noche es que el jugador que se embasó nueve veces (un récord de postemporada) en la victoria de los Dodgers por 6-5 ahora será el abridor en el cuarto juego.

¿A qué hora ver Dodgers vs. Blue Jays EN VIVO EN DIRECTO por Juego 4 de Serie Mundial MLB 2025 desde el resto de ciudades de USA?

HORARIOS CIUDADES DE LOS ESTADOS UNIDOS 8:00 p.m. ET - Hora del Este (UTC -4) Virginia Occidental, Vermont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 7:00 p.m. CT - Hora del Centro (UTC -5) Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Arkansas y Alabama. 6:00 p.m. MT - Hora de la Montaña (UTC -6) Wyoming, Utah, Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 5:00 p.m. PT - Hora del Pacífico (UTC -7) Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California (PST).

¿Cómo ver la Serie Mundial MLB 2025 por MLB.TV?

Para los aficionados al béisbol en Estados Unidos y gran parte del mundo (excluyendo Canadá), MLB.TV es la opción principal para seguir la Serie Mundial MLB 2025 y el Postseason. El paquete tiene un costo de $29.99 y ofrece acceso a la transmisión en vivo de cada partido de la Postemporada, además de incluir juegos seleccionados del Spring Training de 2026. Esta suscripción es ideal para el aficionado visual, ya que también incluye contenido en español de la Liga Dominicana y la Liga Mexicana del Pacífico.

Es importante notar que la suscripción a MLB.TV para esta temporada tiene una fecha de caducidad específica, expirando alrededor del 24 de marzo de 2026, y no se renovará automáticamente de manera anual. Esto brinda a los usuarios un control total sobre su suscripción sin preocuparse por cargos inesperados al inicio de la siguiente temporada. El pago único de $29.99 asegura la cobertura completa de los playoffs de la MLB, haciendo de esta una opción simple para disfrutar del béisbol en alta calidad.

Alternativamente, para aquellos que solo desean seguir la acción a través de la narración, está disponible la suscripción At Bat Monthly por solo $3.99 al mes. Este paquete permite a los usuarios escuchar en vivo cada partido de la Postemporada sin necesidad de autenticación, además de incluir el streaming de juegos seleccionados del Spring Training 2026. Es una excelente opción de bajo costo para mantenerse al tanto de los resultados y el ambiente de la Serie Mundial desde cualquier lugar.

A diferencia del paquete de video, la suscripción mensual de At Bat se renueva automáticamente cada mes en la misma fecha de compra, con facturación durante doce meses al año. Si un usuario decide no continuar, tiene la flexibilidad de cancelar su suscripción en cualquier momento antes del siguiente periodo de facturación. La cancelación es un proceso sencillo que puede realizarse directamente en línea, accediendo a la sección “Manage Subscriptions” en MLB.com o enviando un correo electrónico.