Guatemala y Panamá se vuelven a ver las caras en la Ronda Final del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2026 este jueves 13 de noviembre, a partir de las 21:00 horas del Este en el Estadio Manuel Felipe Carrera, Ciudad de Guatemala . Este enfrentamiento es crucial para la clasificación al Mundial, con ambas selecciones buscando consolidar su posición en la última recta de la fase de grupos, especialmente después que en su último cruce el pasado 8 de septiembre, terminaron firmando un empate 1-1. Si te encuentras en Estados Unidos, conoce por qué canales de TV y dónde ver streaming el partido en vivo online desde cualquier dispositivo móvil.

El equipo local, Guatemala, llega con la moral alta tras conseguir una importante victoria de 1-0 ante El Salvador en su encuentro anterior y buscará mantener su racha positiva en casa. Sin embargo, su historial reciente es mixto, con 2 derrotas y 2 empates en sus últimos cuatro partidos, además de haber recibido 6 goles en contra. Los Chapines necesitan asegurar una victoria para mejorar su diferencia de goles y escalar posiciones en la tabla, contando con el apoyo incondicional de su afición en este duelo clave.

Por su parte, la selección de Panamá arriba al compromiso con un registro más sólido en sus partidos recientes, buscando volver a sumar de a tres tras el empate 1-1 con Surinam en la fecha pasada. Los Canaleros han demostrado ser más consistentes, acumulando 2 victorias y 2 empates en sus últimos cuatro encuentros, además de una excelente marca con solo 2 goles recibidos frente a los 6 que ha convertido. El combinado panameño intentará imponer su mejor forma para llevarse la victoria a domicilio y asegurar virtualmente su pase a la siguiente ronda.

Aficionados listos para el duelo Guatemala vs. Panamá desde el estadio Estadio Manuel Felipe Carrera por las Eliminatorias Concacaf 2025. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

Dónde ver el partido Panamá vs. Guatemala EN VIVO ONLINE por Eliminatorias

Desde California, Texas, Florida, Nueva York y otros estados de EE.UU:. podrás seguir el partido en vivo online entre Panamá y Guatemala por streaming a través de la señal de Paramount+. El enfrentamiento Guatemala vs. Panamá se jugará este jueves 13 de noviembre desde las 9:00 p.m. ET en el Estadio Manuel Felipe Carrera, localizado en Ciudad de Guatemala.

PAÍS CANALES TV / STREAMING ONLINE Estados Unidos Paramount+ Guatemala TiGo Sports y TigoPlay Panamá Bluu, Medcom GO, RPC, Telemetro, TVN2, TVMax y TVN Radio 96.5

¿A qué hora juega Panamá vs. Guatemala (13 nov. 2025)?

Conoce los horarios por país para ver el partido Panamá vs. Guatemala, por las Eliminatorias CONCACAF 2025.

Argentina y Chile (Santiago): 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Estados Unidos: 21.00 (tiempo del Este de EE.UU.), 20.00 (Centro) y 18.00 (Pacífico)

¿A qué hora ver Guatemala vs. Panamá EN VIVO hoy 13 de noviembre en Florida? Horario y transmisión de las Eliminatorias Concacaf 2025 en USA. | Crédito: concacaf.com / Composición Mag

Alineaciones posibles de Panamá vs. Guatemala por Eliminatorias

Los guatemaltecos se encuentran en el tercer puesto de la tabla del Grupo G y necesitan imperiosamente una victoria para superar a los panameños (segundos con 6 puntos) y evitar que su camino hacia la Copa Mundial 2026 se trunque.

Panamá : Orlando Mosquera; Erick Davis, Andrés Andrade Ceño, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Michael Murillo; Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Jesús Martínez, José Luis Rodríguez Francis; José Fajardo.

: Orlando Mosquera; Erick Davis, Andrés Andrade Ceño, Fidel Escobar, Jiovany Ramos, Michael Murillo; Édgar Bárcenas, Adalberto Carrasquilla, Cristian Jesús Martínez, José Luis Rodríguez Francis; José Fajardo. Guatemala: Nicholas Hagen; Aarón Herrera, Nicolás Samayoa, José Carlos Pinto, José Morales Concua; Jonathan Franco, Antonio de Jesús López, Stheven Robles; Rudy Muñoz, Darwin Lom, Óscar Santis.

Fecha, hora, canal TV y dónde ver online Panamá vs. Guatemala

Partido: Panamá vs. Guatemala

Fecha: Jueves, 13 de noviembre de 2025

Hora: 20:00

Lugar: Estadio Manuel Felipe Carrera

Jornada: Ronda Final de Eliminatorias CONCACAF

Canal TV/Online: Bluu, Tigo Sports, YouTube y Paramount+