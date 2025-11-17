¡Duelo imperdible! Las selecciones de Guatemala y Surinam se verán las caras por la sexta jornada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf 2025. ¿Cuándo? Este martes 18 de noviembre en el Estadio Manuel Felipe Carrera. Si quieres conocer a qué hora arrancará el encuentro, así como también las posibles alineaciones y los canales de TV que transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, esta nota es perfecta para ti. ¡Apunta todo para que no te pierdas el enfrentamiento! ¡Hay rumor de buen fútbol!

El cuadro de ‘Los Chapines’ llega al compromiso luego de haber sufrido una dolorosa derrota ante Panamá en la fecha pasada (2-3), la misma que lo dejó sin posibilidades de clasificar al Mundial del 2026 (por ahora está en el tercer lugar de su zona con 5 unidades). Para ‘lavarse la cara’, apunta a quedarse con los tres puntos en casa, pero no la tendrá fácil, ya que su rival aún sueña con estar en el certamen internacional del próximo año. Esto a raíz de que viene de golear 4-0 a El Salvador.

La selección de Surinam marcha puntera del Grupo A con 9 puntos. (Foto: Marvin RECINOS / AFP) / MARVIN RECINOS

¿A qué hora ver el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO, y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 17:00 en California, 20:00 en Florida y 19:00 en Texas.

¿A qué hora inicia el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO en distintos países del mundo?

Guatemala: 19:00

Surinam: 22:00

México (CDMX): 19:00

Argentina: 22:00

Brasil (Brasilia): 22:00

España: 3:00 del 19 de noviembre

Uruguay: 22:00

Chile (Santiago): 21:00

Colombia: 20:00

Ecuador: 20:00

Paraguay: 21:00

Perú: 20:00

Venezuela: 21:00

Bolivia: 21:00

Costa Rica: 19:00

El Salvador: 19:00

Panamá: 20:00

Nicaragua: 19:00

Honduras: 19:00

Puerto Rico: 21:00

República Dominicana: 21:00

Canadá: 21:00

Cuba: 21:00

Haití: 21:00

El partido entre Guatemala y Surinam apunta a ser muy emocionante. Ambas escuadras saldrán decididas a buscar los tres puntos. (Foto: Composición Mag)

¿Cómo ver el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO?

Te comento que TiGo Sports es el canal oficial de los partidos de la selección de Guatemala en las Eliminatorias Concacaf rumbo a la Copa del Mundo 2026. A continuación te comparto los números de los canales.

Canal 6: señal estándar incluida en los planes Básico y Digital de Tigo.

Canal 706: señal HD de Tigo Sports para suscriptores con decodificador HD.

Además, te informo que si te encuentras en Surinam puedes ver el partido de la selección de dicho país contra Guatemala EN VIVO y EN DIRECTO a través de las señales de SCCN, STVS y QN-Sports.

¿Cómo ver el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO en EE.UU., México y España?

Si en caso estás en Estados Unidos, México o España, y deseas ver el Guatemala vs. Surinam EN VIVO y EN DIRECTO, descubre ahora mismo cómo puedes mirar el partido con la siguiente lista.

Estados Unidos - Paramount +

México - Concacaf (YouTube)

España - Concacaf (YouTube)

Alineaciones posibles del Guatemala vs. Surinam

Guatemala: Hagen, Herrera, Pinto, Franco, Ardón, Robles, Rosales, Morales, Santis, López y Rubín.

Hagen, Herrera, Pinto, Franco, Ardón, Robles, Rosales, Morales, Santis, López y Rubín. Surinam: Vaessen, Pinas, Abena, Balker, Haps, Paal, Boëtius, Anderson, Margaret, Becker y Chery.

