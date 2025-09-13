Las Vegas se vestirá de verde, blanco y rojo: en el marco de las celebraciones por el Día de la Independencia de México, Saúl “Canelo” Álvarez sube al ring del Allegiant Stadium para 12 asaltos de orgullo y legado ante Terence Crawford. La campana sonará con hora estelar aproximada de 21:00 horas del Tiempo de Centro (11 pm ET / 8 pm PT), en un choque por los cuatro cetros del supermediano: Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Federación Internacional de Boxeo (FIB). ¿Quieres ver la pelea en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? Aquí te contamos todos los detalles.

¿Dónde ver pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo desde México?

A pesar de los esfuerzos de Saúl “Canelo” Álvarez para que su pelea se transmita gratis en señal abierta en México, la producción del combate contra T erence Crawford terminó en manos de Netflix para todo el mundo . Es decir, el combate del tapatío de 35 años de edad no será televisada por TV Azteca 7 y Canal 5 de Televisa Deportes. Tampoco irá por ESPN KnockOut, ViX Premium o TUDN. Toda la cobertura está en manos de la plataforma de la letra N.

No obstante, todavía no está al cien por cierto confirmado de que el combate de Canelo vs. Crawford vaya a ser transmitida de forma diferida por TV Azteca o Canal 5 de Televisa. Ante cualquier novedad, esta nota será actualizado con nueva información.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas

¿Cómo mirar Netflix en México? Precios de suscripción

De momento, el precio de Netflix en México es de $119 pesos mexicanos por ek plan Estándar con anuncios, mientras que el plan Estándar sin anuncios cuesta $249. En el caso del plan Premium, este será tuyo solo por $329.

¿A qué hora empieza la pelea Canelo vs. Crawford?

Estos son los horarios para seguir el combate estelar de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas.

21:00 horas de México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica (inicio de cartelera principal)

23:00 horas de Bolivia, Chile, Canadá, Rep. Dominicana y Venezuela (inicio de cartelera principal estimado por huso)

22:00 horas de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú (pelea estelar estimada)

00:00 horas (14/09) de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay (pelea estelar estimada)

03:00 horas de Irlanda y Reino Unido del día siguiente (pelea estelar estimada)

04:00 horas de Alemania, España, Italia y Francia del día siguiente (pelea estelar estimada)

En Estados Unidos

11 pm ET

10 pm CT

9 pm MT

8 pm PT

¿Quién ganó la pelea de boxeo hoy? Todos los resultados de la cartelera Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en vivo, online y en directo este sábado 13 de septiembre por el cinturón mundial de la división peso supermediano desde el cuadrilátero del Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Todo sobre Canelo vs. Crawford 2025: fecha, horario, TV y dónde ver la pelea de boxeo

Fecha : sábado 13 de septiembre de 2025.

: sábado 13 de septiembre de 2025. Hora del estelar : 21:00 horas (CDMX)

: 21:00 horas (CDMX) Canal/TV por país : Transmisión incluida en suscripción de Netflix en mercados habilitados; no disponible en señal abierta en México y otros países por exclusividad de derechos.

: Transmisión incluida en suscripción de Netflix en mercados habilitados; no disponible en señal abierta en México y otros países por exclusividad de derechos. Streaming : Netflix (transmisión global en países habilitados); idioma español disponible.

: Netflix (transmisión global en países habilitados); idioma español disponible. Sede : Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). Rounds : 12 asaltos (peso supermediano).

: 12 asaltos (peso supermediano). Títulos en juego : AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo).

: AMB (Asociación Mundial de Boxeo), CMB (Consejo Mundial de Boxeo), OMB (Organización Mundial de Boxeo) y FIB (Federación Internacional de Boxeo). Formato del evento: Cartelera principal previa; caminatas al ring del combate estelar alrededor de 9:30–10:00 p.m. (CDMX) / 11:00 p.m. ET, sujeto a la duración de los combates anteriores.

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC