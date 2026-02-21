La división superligero se prepara para una noche electrizante cuando el mexicano Óscar Duarte suba al ring para enfrentar al invicto campeón Richardson Hitchins en un combate que promete intensidad, poder y drama desde el primer asalto. Con el orgullo de México en juego y el cinturón mundial como objetivo, Duarte tendrá la oportunidad más grande de su carrera frente a un rival que ha demostrado técnica, velocidad y dominio sobre el cuadrilátero.
El esperado enfrentamiento se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, escenario histórico de algunas de las peleas más memorables del boxeo. Hitchins buscará defender su corona y consolidarse como uno de los mejores de la división, mientras Duarte intentará sorprender al mundo y conquistar su primer título mundial en una pelea que podría cambiar el rumbo de su carrera y sacudir el panorama del boxeo internacional.
¿Cómo mirar la pelea de Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO hoy 21 de febrero?
La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de DAZN bajo el formato de pago por evento (PPV), disponible en Estados Unidos, México y el resto del mundo. Los aficionados podrán seguir el combate mediante la aplicación oficial de DAZN en televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y computadoras, así como en dispositivos de streaming como Roku, Fire TV y Apple TV.
|Región
|País / Zona
|Plataforma de streaming oficial
|Norteamérica
|Estados Unidos
|DAZN (PPV)
|Norteamérica
|México
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Costa Rica
|DAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local)
|Centroamérica
|Guatemala
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|El Salvador
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Honduras
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Nicaragua
|DAZN (PPV)
|Centroamérica
|Panamá
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Argentina
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Colombia
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Ecuador
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Perú
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Chile
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Uruguay
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Venezuela
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Bolivia
|DAZN (PPV)
|Sudamérica
|Paraguay
|DAZN (PPV)
|Europa
|Reino Unido
|DAZN (PPV)
|Europa
|España
|DAZN (PPV)
|Europa
|Italia
|DAZN (PPV)
|Europa
|Alemania
|DAZN (PPV)
|Europa
|Francia
|DAZN (PPV)
|Europa
|Resto de Europa donde opere DAZN
|DAZN (PPV)
Horarios para ver la pelea Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO desde Las Vegas
La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se realizará el sábado 21 de febrero. Estos son los horarios de la velada en Estados Unidos y México:
- EE.UU. (ET - Nueva York): 17:45 horas
- EE.UU. (CT - Texas): 16:45 horas
- EE.UU. (MT - Denver): 15:45 horas
- EE.UU. (PT - Los Ángeles): 14:45 horas
- México (Zona sureste): 17:45 horas
- México (CDMX): 16:45 horas
- México (Zona pacífico): 14:45 horas
La cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García
- (C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB
- (C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB
- (C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB
- Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero
- Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano
- Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano
- Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado
