La división superligero se prepara para una noche electrizante cuando el mexicano Óscar Duarte suba al ring para enfrentar al invicto campeón Richardson Hitchins en un combate que promete intensidad, poder y drama desde el primer asalto. Con el orgullo de México en juego y el cinturón mundial como objetivo, Duarte tendrá la oportunidad más grande de su carrera frente a un rival que ha demostrado técnica, velocidad y dominio sobre el cuadrilátero.

El esperado enfrentamiento se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas , escenario histórico de algunas de las peleas más memorables del boxeo. Hitchins buscará defender su corona y consolidarse como uno de los mejores de la división, mientras Duarte intentará sorprender al mundo y conquistar su primer título mundial en una pelea que podría cambiar el rumbo de su carrera y sacudir el panorama del boxeo internacional.

¿Cómo mirar la pelea de Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO hoy 21 de febrero?

La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de DAZN bajo el formato de pago por evento (PPV), disponible en Estados Unidos, México y el resto del mundo. Los aficionados podrán seguir el combate mediante la aplicación oficial de DAZN en televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y computadoras, así como en dispositivos de streaming como Roku, Fire TV y Apple TV.

Región País / Zona Plataforma de streaming oficial Norteamérica Estados Unidos DAZN (PPV) Norteamérica México DAZN (PPV) Centroamérica Costa Rica DAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local) Centroamérica Guatemala DAZN (PPV) Centroamérica El Salvador DAZN (PPV) Centroamérica Honduras DAZN (PPV) Centroamérica Nicaragua DAZN (PPV) Centroamérica Panamá DAZN (PPV) Sudamérica Argentina DAZN (PPV) Sudamérica Colombia DAZN (PPV) Sudamérica Ecuador DAZN (PPV) Sudamérica Perú DAZN (PPV) Sudamérica Chile DAZN (PPV) Sudamérica Uruguay DAZN (PPV) Sudamérica Venezuela DAZN (PPV) Sudamérica Bolivia DAZN (PPV) Sudamérica Paraguay DAZN (PPV) Europa Reino Unido DAZN (PPV) Europa España DAZN (PPV) Europa Italia DAZN (PPV) Europa Alemania DAZN (PPV) Europa Francia DAZN (PPV) Europa Resto de Europa donde opere DAZN DAZN (PPV)

Horarios para ver la pelea Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO desde Las Vegas

La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se realizará el sábado 21 de febrero. Estos son los horarios de la velada en Estados Unidos y México:

EE.UU. (ET - Nueva York): 17:45 horas

EE.UU. (CT - Texas): 16:45 horas

EE.UU. (MT - Denver): 15:45 horas

EE.UU. (PT - Los Ángeles): 14:45 horas

México (Zona sureste): 17:45 horas

México (CDMX): 16:45 horas

México (Zona pacífico): 14:45 horas

La cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García

(C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB

(C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB

(C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB

Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero

Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano

Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano

Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado

