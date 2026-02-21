Cómo y dónde ver la pelea Richardson Hitchins vs Óscar Duarte Jurado en The Ring High Stakes en Estados Unidos y México (Crédito: Composición MAG / Instagram de Óscar Duarte y de Richardson Hitchins)
Enzo Mori
La división superligero se prepara para una noche electrizante cuando el mexicano Óscar Duarte suba al ring para enfrentar al invicto campeón Richardson Hitchins en un combate que promete intensidad, poder y drama desde el primer asalto. Con el orgullo de México en juego y el cinturón mundial como objetivo, Duarte tendrá la oportunidad más grande de su carrera frente a un rival que ha demostrado técnica, velocidad y dominio sobre el cuadrilátero.

El esperado enfrentamiento se celebrará el sábado 21 de febrero de 2026 en el imponente T-Mobile Arena de Las Vegas, escenario histórico de algunas de las peleas más memorables del boxeo. Hitchins buscará defender su corona y consolidarse como uno de los mejores de la división, mientras Duarte intentará sorprender al mundo y conquistar su primer título mundial en una pelea que podría cambiar el rumbo de su carrera y sacudir el panorama del boxeo internacional.

¿Cómo mirar la pelea de Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO hoy 21 de febrero?

La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se podrá ver EN VIVO y en exclusiva a través de DAZN bajo el formato de pago por evento (PPV), disponible en Estados Unidos, México y el resto del mundo. Los aficionados podrán seguir el combate mediante la aplicación oficial de DAZN en televisores inteligentes, teléfonos móviles, tabletas y computadoras, así como en dispositivos de streaming como Roku, Fire TV y Apple TV.

RegiónPaís / ZonaPlataforma de streaming oficial
NorteaméricaEstados UnidosDAZN (PPV)
NorteaméricaMéxicoDAZN (PPV)
CentroaméricaCosta RicaDAZN (PPV, sujeto a disponibilidad local)
CentroaméricaGuatemalaDAZN (PPV)
CentroaméricaEl SalvadorDAZN (PPV)
CentroaméricaHondurasDAZN (PPV)
CentroaméricaNicaraguaDAZN (PPV)
CentroaméricaPanamáDAZN (PPV)
SudaméricaArgentinaDAZN (PPV)
SudaméricaColombiaDAZN (PPV)
SudaméricaEcuadorDAZN (PPV)
SudaméricaPerúDAZN (PPV)
SudaméricaChileDAZN (PPV)
SudaméricaUruguayDAZN (PPV)
SudaméricaVenezuelaDAZN (PPV)
SudaméricaBoliviaDAZN (PPV)
SudaméricaParaguayDAZN (PPV)
EuropaReino UnidoDAZN (PPV)
EuropaEspañaDAZN (PPV)
EuropaItaliaDAZN (PPV)
EuropaAlemaniaDAZN (PPV)
EuropaFranciaDAZN (PPV)
EuropaResto de Europa donde opere DAZNDAZN (PPV)

Horarios para ver la pelea Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO desde Las Vegas

La pelea entre Óscar Duarte y Richardson Hitchins se realizará el sábado 21 de febrero. Estos son los horarios de la velada en Estados Unidos y México:

  • EE.UU. (ET - Nueva York): 17:45 horas
  • EE.UU. (CT - Texas): 16:45 horas
  • EE.UU. (MT - Denver): 15:45 horas
  • EE.UU. (PT - Los Ángeles): 14:45 horas
  • México (Zona sureste): 17:45 horas
  • México (CDMX): 16:45 horas
  • México (Zona pacífico): 14:45 horas

La cartelera de pelea de Mario Barrios vs. Ryan García

  • (C) Mario Barrios vs. Ryan García, por el título welter del CMB
  • (C) Richardson Hitchins vs. Oscar Duarte, por el título superligero de la FIB
  • (C) Gary Antuanne Russell vs. Any Hiraoka, por el título superligero de la AMB
  • Frank Martin vs. Nahir Wright, peso superligero
  • Bektemir Melikuziev contra Sena Agbeko, peso súper mediano
  • Amari Jones vs. Luis Arias, peso mediano
  • Joshua Edwards vs. Brandon Colantonio, peso pesado

Óscar Duarte vs. Richardson Hitchins EN VIVO: hora, TV y dónde ver

  • Fecha: sábado 21 de febrero de 2026
  • Lugar: T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada
  • Horario: 4:45 p.m. CDMX / 5:45 p.m. Tiempo del Este / 2:45 p.m. Tiempo del Pacífico
  • Canal TV y Streaming: DAZN en todo el mundo
