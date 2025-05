Como un ave fénix, Ryan García busca renacer de las cenizas en el ring del Time Square de Nueva York, Estados Unidos, cuando se enfrente a Rolando “Rolly” Romero este viernes 2 de mayo (20:00 horas del Tiempo de Centro de México; 10 pm ET / 7 pm PT) por el título de la división peso wélter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la pelea estelar de la cartelera del ‘Fatal Fury: Times Square 2025‘, la cual es apoyada por el nuevo videojuego de peleas de SNK, ‘Fatal Fury: City Of The Wolves’.

Tras el polémico doping positivo que dio tras vencer a Devin Haney en mayo del 2024 en Brooklyn, donde manchó su imagen como futura promesa del boxeo, el púgil estadounidense de 26 años espera obtener una victoria sobre Rolly Romero y, así, dar el primer paso para limpiar su honor y credibilidad en el cuadrilátero.

Por otro lado, Teófimo López peleará contra Arnold Barboza Jr. por el título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la división de los pesos superligeros. También, Devin Haney sostendrán un vibrante combate frente a José Ramírez en peso wélter.

¿A qué hora ver la pelea de Ryan García vs. Rolly Romero en México?

La cartelera del combate entre Ryan García y Rolly Romero inicia a partir de las 16:30 horas del Tiempo de Centro de México. Se espera que la estelar empiece a las 20:15.

Día : Viernes 2 de mayo de 2025

: Viernes 2 de mayo de 2025 Inicio de la cartelera : 16:30 del Tiempo de Centro de México

: 16:30 del Tiempo de Centro de México Hora aproximada de la pelea García vs. Romero: 20:15 del Tiempo de Centro

¿Dónde ver la pelea Ryan García vs. Rolly Romero EN VIVO y EN DIRECTO en México?

DAZN posee los derechos exclusivos para televisar la pelea entre Ryan García y Rolly Romero en todo el mundo.

Si no cuentas con DAZN, ¡No te preocupes! Puedes hacer la prueba de 7 días para ver GRATIS el combate de boxeo y luego cancelarlo.

Actualmente, DAZN cuenta con las dos siguientes oferta para el público de México.

Oferta flexible mensual: Tiene un costo de 250 pesos por mes y la cancelación debe hacerse con 30 días de preaviso.

Anual con pago mensual: Obtén el mejor precio con un contrato de 12 meses, con un precio de 199 pesos por mes. De esta manera te ahorrarás 612 pesos en todo el año.

Cartelera Ryan Garcia vs Rolly Romero

Peso wélter: Ryan Garcia vs Rolly Romero, por el título regular AMB

Peso wélter: Devin Haney vs José Ramírez

Peso superligero: Teófimo López vs Arnold Barboza Jr., por el título OMB

Peso pluma: Reito Tsutsumi vs Levale Whittington

Récord de Ryan García

Peleas totales: 26

Victorias: 24

Nocauts: 20

Derrotas: 1

Empates: 0

Récord de Rolly Romero

Peleas totales: 18

Victorias: 16

Nocauts: 13

Derrotas: 2

Empates: 0