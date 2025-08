Este sábado 2 y domingo 3 de agosto se llevará a cabo WWE SummerSlam 2025, considerado el segundo show más importante del año. Bajo el régimen creativo de Triple H, “El Evento Más Grande del Verano” ha adquirido una relevancia similar a la de WrestleMania, sirviendo como el escenario donde las rivalidades alcanzan su clímax y se inician nuevos capítulos en las historias de las superestrellas. Los fans de la lucha libre están a la expectativa de grandes momentos y sorpresas en esta edición. En este artículo, te detallo cómo mirar el Evento Premium En Vivo (PLE) desde Ciudad de México y todo el territorio mexicano .

Este año, la preparación para el evento se vio alterada por la inesperada lesión de rodilla de Seth Rollins, un incidente que forzó a la compañía a incluir a CM Punk en la contienda contra Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Pesado. A pesar de haber sido visto usando muletas, la naturaleza de la lesión de Rollins ha generado especulaciones entre algunos aficionados y expertos, quienes sugieren que podría tratarse de un “work” (una lesión simulada parte del storyline). Esta incertidumbre añade un intrigante elemento de misterio a uno de los combates principales.

Pero la lucha que, sin lugar a dudas, acaparará la atención de la fanaticada será el combate en parejas entre Roman Reigns y Jey Uso contra Bron Breakker y Bronson Reed, quienes contarán en su esquina con la presencia de Paul Heyman. Desde su regreso, el OTC inició una trifulca con los socios de su viejo amigo, pero no estaría solo mucho tiempo, ya que “Main Event” no tardó en llegar para ayudar a su primo en más de una ocasión contra quienes ha tenido serios problemas por varis semanas. Breakker ha afirmado que Reigns ya no es relevante y que ahora es “El Gran Perro”, preparando el terreno para un duelo por equipos imperdible.

Junto con WrestleMania, Royal Rumble y Survivor Series, SummerSlam es uno de los cuatro grandes eventos premium en vivo de la WWE, y este año se vuelve aún más grande, convirtiéndose en un evento de dos noches por primera vez. | Crédito: wwe.com

¿Cómo mirar WWE SummerSlam 41, Noche 1 desde CDMX?

Si te encuentras en la capital, la Ciudad de México, podrás seguir la transmisión del evento WWE SummerSlam 41 Noche 1 a través de Netflix. Recuerda que esta es la única alternativa que tendrás para seguir el minuto a minuto y ver todo lo que acontezca en el cierre de uno de los Evento Premium En Vivo de WWE más importantes del año.

¿Cómo mirar WWE SummerSlam 41, Noche 1 desde México?

No te pierdas la transmisión de WWE SummerSlam 41 desde todo México a través de Netflix. Cabe señalar que esta es la opción que tendrá Latinoamérica y el resto del mundo para seguir Wrestlemania 41 minuto a minuto, el evento de lucha libre más importante a nivel mundial. ¡No te pierdas toda la acción de las superestrellas de WWE en la Noche 1 del histórico evento premium!

SummerSlam 2025 se llevará a cabo en el estadio Metlife localizado en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey. | Crédito: wwe.com / Composición Mag

¿A qué hora empieza WWE SummerSlam 2025, Noche 1 en todo México?

La transmisión de WWE SummerSlam 2025 Noche 1 en todo México podrá verse a partir de las 16:00 horas Tiempo Centro de México o a partir de las 15:00 horas de Baja California, que son las dos zonas horarias que se manejan en el territorio mexicano. Aquí podrás seguir las incidencias y todo lo que suceda minuto a minuto de uno de los eventos premiums más grande de la lucha libre a nivel mundial.

Cartelera Noche 1 de SummerSlam 41

Esta es la cartelera completa para ver la primera noche de SummerSlam 2025, con el posible orden de los combates. Cabe señalar que Roman Reigns y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed en lucha en parejas sería el main event de la Noche 1 de “El Evento Más Grande del Verano”.

Sami Zayn vs. Karrion Kross

Randy Orton y Jelly Roll vs. Drew McIntyre y Logan Paul

Raquel Rodríguez y Roxanne Pérez (C) vs. Charlotte Flair y Alexa Bliss por el Campeonato Femenino en Parejas de la WWE

Tiffany Stratton (C) vs. Jade Cargill por el Campeonato Femenino de la WWE

Roman Reigns y Jey Uso vs. Bron Breakker y Bronson Reed

WWE WrestleMania 2025 se llevará a cabo este sábado 2 y domingo 3 de agosto desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, y podrás verlo en vivo por Peacock (solo en Estados Unidos) y Netflix (resto del mundo). | Crédito: Ronie Bautista / WWE / Composición GEC