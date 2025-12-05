El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center de Washington DC. Si quieres conocer a los rivales de cada selección clasificada y todos los detalles del evento, aquí encontrarás la información que necesitas en el minuto.

Así van quedando los grupos de la Copa Mundial 2026 en vivo

Grupo A : México

: México Grupo B : Canadá

: Canadá Grupo C :

: Grupo D : Estados Unidos

: Estados Unidos Grupo E ;

; Grupo F :

: Grupo G :

: Grupo H :

: Grupo I :

: Grupo J :

: Grupo K :

: Grupo L:

Sorteo de la Copa Mundial 2026 en vivo y en directo: minuto a minuto

Sigue el sorteo de la fase de grupos del Mundial:

Horarios para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026

México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 11:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Haití y Canadá: 12:00 horas

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 13:00 horas

Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas

Reino Unido, Irlanda y Portugal: 17:00 horas

España, Italia, Alemania y Francia: 18:00 horas

Estados Unidos

12 p.m. ET en California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania

11 a.m. CT en Texas e Illinois

10 a.m. MT en Arizona, Colorado y Nuevo México

9 a.m. PT en California y Nevada

¿Cuáles son los bombos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Bombo 1 : Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.

: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania. Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia. Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica. Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

¿Qué países ya están clasificados en el Mundial 2026?

Estados Unidos (anfitrión)

México (anfitrión)

Canadá (anfitrión)

Nueva Zelandia

Japón

Irán

Argentina

Uzbekistán

Corea del Sur

Jordania

Australia

Ecuador

Brasil

Uruguay

Colombia

Paraguay

Marruecos

Túnez

Egipto

Argelia

Ghana

Cabo Verde

Sudáfrica

Qatar

Inglaterra

Costa de Marfil

Senegal

Arabia Saudita

Francia

Croacia

Portugal

Noruega

Alemania

Países Bajos

Bélgica

Austria

Suiza

España

Escocia

Curazao

Haití

Panamá

¿Cuáles son los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá con las siguientes sedes confirmadas:

Estados Unidos (11 estadios)

Atlanta – Mercedes-Benz Stadium

Boston – Gillette Stadium

Dallas – AT&T Stadium

Filadelfia – Lincoln Financial Field

Houston – NRG Stadium

Kansas City – Arrowhead Stadium

Los Ángeles – SoFi Stadium

Miami – Hard Rock Stadium

Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium (final)

San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium

Seattle – Lumen Field

México (3 estadios)

Ciudad de México – Estadio Azteca (inaugural)

Guadalajara – Estadio Akron

Monterrey – Estadio BBVA

Canadá (2 estadios)

Toronto – BMO Field

Vancouver – BC Place Stadium