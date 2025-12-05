Noé Yactayo
El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center de Washington DC. Si quieres conocer a los rivales de cada selección clasificada y todos los detalles del evento, aquí encontrarás la información que necesitas en el minuto.

Así van quedando los grupos de la Copa Mundial 2026 en vivo

  • Grupo A: México
  • Grupo B: Canadá
  • Grupo C:
  • Grupo D: Estados Unidos
  • Grupo E;
  • Grupo F:
  • Grupo G:
  • Grupo H:
  • Grupo I:
  • Grupo J:
  • Grupo K:
  • Grupo L:

Sorteo de la Copa Mundial 2026 en vivo y en directo: minuto a minuto

Sigue el sorteo de la fase de grupos del Mundial:

08:09

¿Qué son los bombos del sorteo?


Son grupos previos de selecciones organizadas por criterios deportivos (principalmente el ranking FIFA) y condición de anfitrión; de cada bombo se extrae exactamente un equipo para cada grupo.​

08:05

¿Qué es el sorteo del Mundial?


Es el evento en el que la FIFA distribuye a las selecciones clasificadas en grupos y define el calendario básico de la fase inicial del torneo.​

08:07

¿Cuántas selecciones participan en el Mundial 2026 y cuántos grupos habrá?


Participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno, identificados de la A a la L.​

07:48

Arranca nuestro live blog del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Acompáñennos desde Washington para vivir en directo cómo la FIFA reparte a las 48 selecciones en 4 bombos y 12 grupos, en una gala que comenzará a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en The Kennedy Center.

Horarios para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026

  • México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 11:00 horas
  • Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Haití y Canadá: 12:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 13:00 horas
  • Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas
  • Reino Unido, Irlanda y Portugal: 17:00 horas
  • España, Italia, Alemania y Francia: 18:00 horas

Estados Unidos

  • 12 p.m. ET en California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania
  • 11 a.m. CT en Texas e Illinois
  • 10 a.m. MT en Arizona, Colorado y Nuevo México
  • 9 a.m. PT en California y Nevada

¿Cuáles son los bombos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

  • Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
  • Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
  • Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
  • Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.

¿Qué países ya están clasificados en el Mundial 2026?

  • Estados Unidos (anfitrión)
  • México (anfitrión)
  • Canadá (anfitrión)
  • Nueva Zelandia
  • Japón
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Ecuador
  • Brasil
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Qatar
  • Inglaterra
  • Costa de Marfil
  • Senegal
  • Arabia Saudita
  • Francia
  • Croacia
  • Portugal
  • Noruega
  • Alemania
  • Países Bajos
  • Bélgica
  • Austria
  • Suiza
  • España
  • Escocia
  • Curazao
  • Haití
  • Panamá

¿Cuáles son los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá con las siguientes sedes confirmadas:

Estados Unidos (11 estadios)

  • Atlanta – Mercedes-Benz Stadium
  • Boston – Gillette Stadium
  • Dallas – AT&T Stadium
  • Filadelfia – Lincoln Financial Field
  • Houston – NRG Stadium
  • Kansas City – Arrowhead Stadium
  • Los Ángeles – SoFi Stadium
  • Miami – Hard Rock Stadium
  • Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium (final)
  • San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium
  • Seattle – Lumen Field

México (3 estadios)

  • Ciudad de México – Estadio Azteca (inaugural)
  • Guadalajara – Estadio Akron
  • Monterrey – Estadio BBVA

Canadá (2 estadios)

  • Toronto – BMO Field
  • Vancouver – BC Place Stadium
