El sorteo de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se realizará este viernes 5 de diciembre en el John F. Kennedy Center de Washington DC. Si quieres conocer a los rivales de cada selección clasificada y todos los detalles del evento, aquí encontrarás la información que necesitas en el minuto.
Así van quedando los grupos de la Copa Mundial 2026 en vivo
- Grupo A: México
- Grupo B: Canadá
- Grupo C:
- Grupo D: Estados Unidos
- Grupo E;
- Grupo F:
- Grupo G:
- Grupo H:
- Grupo I:
- Grupo J:
- Grupo K:
- Grupo L:
Sorteo de la Copa Mundial 2026 en vivo y en directo: minuto a minuto
Sigue el sorteo de la fase de grupos del Mundial:
¿Qué es el sorteo del Mundial?
Es el evento en el que la FIFA distribuye a las selecciones clasificadas en grupos y define el calendario básico de la fase inicial del torneo.
¿Cuántas selecciones participan en el Mundial 2026 y cuántos grupos habrá?
Participan 48 selecciones divididas en 12 grupos de 4 equipos cada uno, identificados de la A a la L.
Arranca nuestro live blog del sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Acompáñennos desde Washington para vivir en directo cómo la FIFA reparte a las 48 selecciones en 4 bombos y 12 grupos, en una gala que comenzará a las 12:00 hora local (17:00 GMT) en The Kennedy Center.
Horarios para ver el sorteo de la Copa del Mundo 2026
- México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala: 11:00 horas
- Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Cuba, Haití y Canadá: 12:00 horas
- Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 13:00 horas
- Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay: 14:00 horas
- Reino Unido, Irlanda y Portugal: 17:00 horas
- España, Italia, Alemania y Francia: 18:00 horas
Estados Unidos
- 12 p.m. ET en California, Florida, Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania
- 11 a.m. CT en Texas e Illinois
- 10 a.m. MT en Arizona, Colorado y Nuevo México
- 9 a.m. PT en California y Nevada
¿Cuáles son los bombos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
- Bombo 1: Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania.
- Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia.
- Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudita, Sudáfrica.
- Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda, más cuatro ganadores de los repechajes de la UEFA y dos ganadores de los repechajes intercontinentales.
¿Qué países ya están clasificados en el Mundial 2026?
- Estados Unidos (anfitrión)
- México (anfitrión)
- Canadá (anfitrión)
- Nueva Zelandia
- Japón
- Irán
- Argentina
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Ecuador
- Brasil
- Uruguay
- Colombia
- Paraguay
- Marruecos
- Túnez
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Costa de Marfil
- Senegal
- Arabia Saudita
- Francia
- Croacia
- Portugal
- Noruega
- Alemania
- Países Bajos
- Bélgica
- Austria
- Suiza
- España
- Escocia
- Curazao
- Haití
- Panamá
¿Cuáles son los estadios para la Copa Mundial de la FIFA 2026?
El Copa Mundial de la FIFA 2026 tendrá 16 estadios distribuidos entre Estados Unidos, México y Canadá con las siguientes sedes confirmadas:
Estados Unidos (11 estadios)
- Atlanta – Mercedes-Benz Stadium
- Boston – Gillette Stadium
- Dallas – AT&T Stadium
- Filadelfia – Lincoln Financial Field
- Houston – NRG Stadium
- Kansas City – Arrowhead Stadium
- Los Ángeles – SoFi Stadium
- Miami – Hard Rock Stadium
- Nueva York/Nueva Jersey – MetLife Stadium (final)
- San Francisco Bay Area – Levi’s Stadium
- Seattle – Lumen Field
México (3 estadios)
- Ciudad de México – Estadio Azteca (inaugural)
- Guadalajara – Estadio Akron
- Monterrey – Estadio BBVA
Canadá (2 estadios)
- Toronto – BMO Field
- Vancouver – BC Place Stadium
¿Qué son los bombos del sorteo?
Son grupos previos de selecciones organizadas por criterios deportivos (principalmente el ranking FIFA) y condición de anfitrión; de cada bombo se extrae exactamente un equipo para cada grupo.