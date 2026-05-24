Álex Palou afrontará este domingo 24 de mayo la edición 2026 de las 500 Millas de Indianápolis como defensor del título y principal favorito para repetir la victoria. El piloto español de Chip Ganassi Racing saldrá desde la pole position con la intención de confirmar que su triunfo de 2025 no fue un episodio aislado, sino la consolidación de una de las etapas más dominantes de la era reciente de la IndyCar. Después de iniciar la temporada 2026 con tres victorias en las primeras seis carreras, Palou llega nuevamente a Indianápolis como líder del campeonato y como el hombre a vencer dentro de la categoría.

¿Cómo quedó Álex Palou en el Indy 500?

A partir de las 18:00 horas, tiempo peninsular de España (CEST), haremos seguimiento de la participación de Álex Palou en la Indy 500 2026. Publicaremos su posición final una vez concluida la carrera y actualizaremos el minuto a minuto con los cambios relevantes durante la prueba.

¿Cómo llega Álex Palou a las 500 Millas de Indianápolis 2026?

Palou regresa al Speedway como vigente campeón de la prueba después de convertirse en 2025 en el primer piloto español en ganar las 500 Millas de Indianápolis. Ese triunfo reforzó todavía más un legado que ya lo coloca entre las figuras más importantes de la IndyCar moderna. A nivel general, el catalán acumula cuatro campeonatos de la NTT IndyCar Series (2021, 2023, 2024 y 2025), una racha que consolidó a Chip Ganassi como la estructura de referencia de la categoría en los últimos años.

El contexto competitivo vuelve a ser especialmente exigente. Entre los principales aspirantes aparecen Pato O’Ward, que otra vez llega como uno de los pilotos más rápidos en Indianápolis, y Josef Newgarden, dos veces ganador consecutivo antes del triunfo de Palou en 2025. Para el español, el reto pasa por aprovechar la ventaja estratégica de salir desde la pole, controlar el ritmo de carrera y responder correctamente en una prueba donde las neutralizaciones, el tráfico y las decisiones en pits suelen alterar cualquier pronóstico.

¿Cómo le fue a Álex Palou en ediciones anteriores de la Indy 500?

La relación de Palou con Indianápolis alcanzó su punto más alto en 2025, cuando conquistó por primera vez la carrera y rompió una barrera histórica para el automovilismo español. Antes de ese triunfo, el piloto de Chip Ganassi ya había mostrado una evolución constante en el óvalo, consolidándose como uno de los competidores más sólidos de la parrilla en tandas largas y escenarios de alta presión.

Ese crecimiento explica por qué vuelve a aparecer entre los grandes favoritos de 2026. Dentro del paddock existe la sensación de que Palou reúne actualmente todos los elementos necesarios para dominar la categoría: velocidad, consistencia, lectura estratégica y un equipo acostumbrado a competir por campeonatos. Además, su capacidad para adaptarse a distintos tipos de circuito lo convierte en uno de los pilotos más completos de la era actual de la IndyCar.

¿En qué posición arrancará Álex Palou en la Indy 500 2026?

El español saldrá desde la pole position tras firmar una de las clasificaciones más sólidas del fin de semana con el monoplaza de Chip Ganassi. Arrancar desde la primera posición le permitirá controlar mejor la salida y evitar el tráfico más agresivo de las vueltas iniciales, una ventaja importante en una carrera donde cualquier incidente puede alterar rápidamente el desarrollo estratégico.

Sin embargo, en Indianápolis la pole no garantiza la victoria. La gestión de combustible, las neutralizaciones y la ejecución del equipo en pits siguen siendo factores decisivos en una prueba que suele definirse en los últimos stints.

¿Cuánto dinero podría ganar Álex Palou si vuelve a ganar la Indy 500?

La bolsa oficial de premios para la edición 2026 todavía no ha sido anunciada, aunque las cifras recientes mantienen a las 500 Millas entre las carreras con mayores recompensas económicas del automovilismo estadounidense. Más allá del aspecto financiero, repetir la victoria tendría un enorme impacto deportivo para Palou: ampliaría todavía más su legado dentro de la IndyCar y reforzaría su posición como uno de los pilotos más dominantes de la categoría en la última década.

Perfil de Álex Palou

Nombre completo: Álex Palou

Álex Palou Edad: 29 años

29 años Fecha de nacimiento: 1 de abril de 1997

1 de abril de 1997 Nacionalidad: española

española Equipo actual: Chip Ganassi Racing

Chip Ganassi Racing Logros destacados: campeón de la IndyCar en 2021, 2023, 2024 y 2025; ganador de las 500 Millas de Indianápolis 2025; pole position de la Indy 500 2026.