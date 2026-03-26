Bolivia y Surinam se miden hoy en un duelo de alto voltaje por el repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026, y aquí te acompañamos minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Vivirás el antes, durante y después del encuentro: formaciones oficiales, contexto del repechaje, reacciones y análisis en tiempo real. Súmate al live blog y sigue cada detalle de una noche que puede dejar a la selección de Óscar Villegas a un paso de volver a un Mundial después de 32 años.
¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?
|EQUIPOS
|GOLES
|RESULTADP FINAL
|Bolivia
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|Surinam
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