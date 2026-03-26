Bolivia y Surinam se miden hoy en un duelo de alto voltaje por el repechaje rumbo a la Copa Mundial 2026, y aquí te acompañamos minuto a minuto con todas las incidencias del partido. Vivirás el antes, durante y después del encuentro: formaciones oficiales, contexto del repechaje, reacciones y análisis en tiempo real. Súmate al live blog y sigue cada detalle de una noche que puede dejar a la selección de Óscar Villegas a un paso de volver a un Mundial después de 32 años.

¿Cómo quedó el partido Bolivia vs. Surinam EN VIVO hoy?

EQUIPOS GOLES RESULTADP FINAL Bolivia — — Surinam — —

Sigue la transmisión en vivo, gratis y en directo del partido Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo de La Verde se jugará a partir de las 18:00 horas de La Paz en el gramado del Estadio BBVA de Monterrey, México. La cobertura por televisión y streaming estará a cargo de Bolivia TV, TiGo Sports, Entel TV, TuVes, Fútbol Canal, FBF Play y DIRECTV Sports. (VIDEO de @ESPNmx en X)