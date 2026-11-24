Este martes 24 de noviembre, la atención de miles de espectadores se centrará en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, sede de la gran final de Miss Universo 2026. En esta esperada gala, la chilena Dominga López subirá al escenario internacional con el firme propósito de brillar, dejar en alto el nombre de su país y mostrar todo su talento.

La representante de Chile vivirá una de las veladas más decisivas de su carrera en los certámenes de belleza. Luego de su paso por las instancias preliminares, Dominga López intentará conquistar al jurado gracias a su porte, preparación y seguridad en la pasarela, con la meta de superar cada ronda y acercarse a la ansiada corona universal.

¿Cómo quedó Dominga López en Miss Universo 2026?

Todo Chile estará expectante por el desempeño de Dominga López en Miss Universo 2026, donde es una de las favoritas para quedarse con la corona. La gala empezará a las 10:00 p.m. (horario chileno).

¿Quién es Dominga López, representante de Chile en Miss Universo 2026?

Nacida en Viña del Mar, Dominga López Burrull es una periodista, modelo y actriz chilena que se formó en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad del Desarrollo. Además de hablar inglés con fluidez, ha enriquecido su perfil artístico estudiando actuación y teatro musical. Su camino hacia la 75.ª edición de Miss Universo en Puerto Rico se consolidó en agosto de 2026, cuando, en representación de su ciudad natal, se alzó con la corona de Miss Universo Chile y tomó la posta de Inna Moll.

Previo a su triunfo nacional, López ya se había abierto paso en el modelaje y el entretenimiento, destacando por su papel como el ‘Ángel Negro’ en las producciones visuales del artista urbano chileno Kidd Voodoo. Fuera de los escenarios, impulsa el proyecto social ‘Atrévete a ser tú’, enfocado en combatir el bullying y promover la autoestima entre niños y jóvenes. En las rondas preliminares en Puerto Rico, ha captado la atención tanto por su seguridad en pasarela como por rendir tributo a su tierra natal con un traje típico inspirado en la icónica Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.