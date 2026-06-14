La expectativa crece entre los aficionados al fútbol ante el inminente debut de Ecuador frente a Costa de Marfil este domingo 14 de junio a las 7 pm ET / 5 pm Tiempo del Centro / 4 pm PT por la primera jornada del Grupo E en la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026. El combinado sudamericano llega a esta cita histórica en suelo norteamericano tras hilvanar dos clasificaciones mundialistas consecutivas y con la firme intención de trascender hacia las rondas de eliminación directa. El Tricolor mantiene un registro sumamente positivo al no conocer la derrota desde septiembre de 2024, consolidándose firmemente como candidata a pelear el liderato del sector junto a Alemania.

La plantilla ecuatoriana presume de una generación dorada con figuras consolidadas en las ligas más competitivas del planeta, lo que genera una enorme expectación en los mercados deportivos locales. Elementos clave del fútbol inglés como el mediocampista Moisés Caicedo, estrella del Chelsea, lideran un esquema dinámico que promete imponer condiciones físicas y técnicas sobre el terreno de juego. A su lado, defensores de primera línea internacional de la talla de Piero Hincapié y William Pacho aportan el orden defensivo necesario para neutralizar la velocidad del rival. Este choque de alta intensidad representa la oportunidad perfecta para que la selección sudamericana ratifique su condición de favorita para avanzar con éxito a la ronda de 32.

Por su parte, la selección de Costa de Marfil regresa a la máxima competencia de la FIFA tras doce años de dolorosas ausencias en las fases finales del torneo. Los actuales campeones de la Copa Africana de Naciones arriban a Norteamérica con la etiqueta de equipo sorpresa y con la ilusión de alcanzar los octavos de final por primera vez. El estratega Emerse Faé ha confeccionado un bloque competitivo que incluye a destacadas estrellas del viejo continente como el joven extremo Amad Diallo, figura del Manchester United. Con el desequilibrio de futbolistas como Nicolas Pépé y un plantel plagado de talento en ligas europeas, Les éléphants buscarán capitalizar cualquier tropiezo de los favoritos del grupo.

¿Cómo quedó el partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026?

EQUIPOS RESULTADO GOLES Ecuador -- -- Costa de Marfil -- --

Antesala del partido Ecuador vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026

Ecuador llega al Mundial 2026 con números que respaldan su candidatura: segundo lugar en las eliminatorias CONMEBOL por delante de Brasil, Colombia y Uruguay, apenas cinco goles encajados en 18 partidos y ocho encuentros sin recibir gol. Bajo la dirección de Sebastián Beccacece, la Tri se ha consolidado como un equipo ordenado y difícil de superar, que privilegia la solidez defensiva y la paciencia en la construcción. Su sistema alterna entre 4-4-2 y 4-2-3-1, con énfasis en mantener la estructura y castigar cualquier descuido rival. Esa solidez hace de Ecuador un rival incómodo en fases de grupo, especialmente en torneos donde los detalles son decisivos.

Costa de Marfil regresa a una Copa del Mundo tras 12 años con impulso y confianza tras su título en la Copa Africana de Naciones 2024, logrado en casa bajo Emerse Fae. El técnico, que entró en la historia al asumir y ganar el torneo en curso, ha devuelto a Les Éléphants una identidad basada en la resiliencia física y el juego al contraataque. Su esquema habitual es un 4-3-3 con un bloque medio compacto y extremos veloces capaces de explotar transiciones y espacios a la espalda de las defensas. Ese enfoque convierte a Costa de Marfil en un rival peligroso cuando el ritmo sube y las duelas se abren.

Ecuador y Curazao se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este domingo 14 de junio por la Jornada 1 del Grupo F desde el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Telemundo Deportes, DAZN, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, TiGo Sports, FOX Sports 1, Teleamazonas, Televen, Gol Caracol, RCN ViX Premium y América TV. (VIDEO DE LA TRI EN X DE @LaTri)