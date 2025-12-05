La Selección Argentina con Lionel Messi y el resto de países participantes, estarán expectante de lo que suceda este viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D. C. a las 12 p. m. hora ET; 2 p.m. hora de Buenos Aires; 5 p. m. GMT/4 a. m. sábado AEST en el sorteo del Mundial 2026 , para definir cómo quedarán definidas las 12 zonas de la competencia. El mismo se podrá ver en vivo por TV a través de DSports, TyC Sports y a través del canal de Youtube de FIFA. Revisa cómo quedó el grupo de la Albiceleste, quiénes son sus rivales y la programación completa de la fase de grupos.

Los 48 equipos se han dividido en cuatro bombos de 12 equipos cada uno. El Bombo 1 está compuesto por los tres coanfitriones (EE. UU., México y Canadá), junto con los nueve mejores equipos de la clasificación actual de la FIFA . Los siguientes tres bombos se determinaron según la clasificación de la FIFA, quedando los equipos clasificados con menor clasificación en el Bombo 4. Los 12 grupos del Mundial se formarán entonces con un equipo de cada bombo (los bombos completos se enumeran más adelante).

¿Cómo queda el grupo de Argentina para el Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 se está desarrollando en estos momentos en el Kennedy Center de Washington D. C. Argentina, como cabeza de serie, esperará a sus próximos rivales y conocerá la fecha, hora y estadio para sus tres primeros partidos en la Copa del Mundo.

Grupo por definir Argentina Equipo Bombo 2 por confirmar Equipo Bombo 3 por confirmar Equipo Bombo 4 por confirmar

Bombos para el Sorteo del Mundial 2026

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2 : Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3 : Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4 : Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

¿Quién está en los playoffs?

En los playoffs europeos, los ganadores del partido Gales vs Bosnia y Herzegovina recibirán a los ganadores del partido Italia vs Irlanda del Norte por un lugar en la final; los ganadores del partido Ucrania vs Suecia jugarán contra los ganadores del partido Polonia vs Albania; los ganadores del partido Eslovaquia vs Kosovo jugarán en casa contra los ganadores del partido Turquía vs Rumania; y los ganadores del partido República Checa vs República de Irlanda recibirán a los ganadores del partido Dinamarca vs Macedonia del Norte.

En la repesca intercontinental, que se celebrará en México, Nueva Caledonia se enfrentará a Jamaica por el derecho a jugar contra la República Democrática del Congo por un puesto en la final, y el ganador del partido Bolivia-Surinam se enfrentará a Irak por el otro puesto. Las repescas son a partido único.