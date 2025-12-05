Este viernes 5 de diciembre, la selección de Colombia conocerá a sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 tras el sorteo que se realizará en el John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos. El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llega con la ilusión en alto, con Luis Díaz como figura ofensiva estelar y James Rodríguez como cerebro creativo del mediocampo.

La selección cafetera se clasifica de manera directa a la Copa del Mundo a través de la Eliminatoria sudamericana, en un formato de todos contra todos que reparte seis cupos directos más un repechaje.

Colombia cerró el proceso entre los mejores de la región, con 28 puntos, siete victorias, siete empates, cuatro derrotas y una diferencia de gol positiva de +10, respaldo numérico que refuerza la sensación de solidez competitiva.​

Ciclo de Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo completa más de tres años al mando y supera los 40 partidos dirigidos, con un balance que ronda las dos terceras partes de victorias, pocos tropiezos y un rendimiento global cercano al 70%, uno de los mejores registros modernos en la selección.

Bajo su conducción, Colombia encadena una larga racha invicta que se extiende por amistosos, Eliminatoria y una Copa América 2024 en la que llega hasta la final, lo que consolida una idea de juego reconocible y un grupo muy convencido.​

Díaz y James, las figuras de Colombia

Luis Díaz se afianza como la gran carta ofensiva: firma un 2024 muy destacado en el Liverpool y con la selección termina como segundo máximo goleador de las Eliminatorias sudamericanas, con siete tantos.

James Rodríguez, pese a altibajos en algunos clubes, mantiene un rol decisivo con Colombia, es elegido mejor jugador de la Copa América 2024 y combina goles con muchas asistencias tanto en el torneo continental como en el camino al Mundial.​

¿En qué grupo estará Colombia en el Mundial 2026?

Preguntas frecuentes sobre el Mundial de Fútbol 2026

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

Se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez que el torneo tiene tres coanfitriones.​

¿Qué ciudades serán sede?

Habrá 16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto y Vancouver.​

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo está programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural y la final?

El partido inaugural será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).​

¿Cuántas selecciones participan y cómo es el nuevo formato?

Participarán 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. Estarán repartidas en 12 grupos de 4 equipos; se clasifican a octavos de final ampliados (ronda de 32) los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.​

¿Cuántos partidos se jugarán en total?

Se disputarán 104 partidos a lo largo del torneo, la cifra más alta en la historia de los Mundiales.​

¿Cómo se reparten los cupos por confederación?

La distribución prevista es: UEFA 16 plazas, CAF 9 directas más 1 a repechaje, AFC 8 directas más 1 a repechaje, CONMEBOL 6 directas más 1 a repechaje, CONCACAF 3 anfitriones clasificados automáticamente más 3 plazas adicionales (2 de ellas vía repechaje) y OFC 1 plaza directa más 1 a repechaje.​

¿Qué es el repechaje intercontinental para 2026?

Es un mini-torneo que otorgará las dos últimas plazas del Mundial y lo jugarán seis selecciones: una de AFC, una de CAF, una de CONMEBOL, una de OFC y dos de CONCACAF.​

¿Cómo se consiguen entradas para la Copa del Mundo 2026?

La venta oficial se gestiona a través de FIFA, con fases de registro, sorteos y venta por orden de llegada publicadas en el sitio oficial del torneo. Los aficionados deben crear una cuenta en la plataforma de FIFA y seguir los anuncios de cada ventana de venta.​

¿Qué deben tener en cuenta los aficionados para viajar a tres países?

Es importante revisar con anticipación requisitos de visado, pasaporte y posibles permisos especiales de entrada a Estados Unidos, México y Canadá, ya que las normas migratorias son diferentes en cada país. También se recomienda planificar rutas entre regiones (Oeste, Centro y Este) para minimizar vuelos internos y tiempos de traslado entre sedes.​