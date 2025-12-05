El Team USA está listo para ser el anfitrión de esta Copa del Mundo 2026, pero también para dar un golpe sobre la mesa y demostrar que pueden ser un serio candidato a pelear instancias finales en el certamen. Este viernes 5 de diciembre de 2025 se llevó a cabo el sorteo del Mundial 2026, donde la selección de Estados Unidos ya conoce a sus rivales para la competición . Aquí te cuento cuáles serán.

¿Cómo quedó el grupo de Estados Unidos para el Mundial 2026?

Lo que ya se sabía era el grupo que integraría Estados Unidos, que estará ubicado en el Grupo D de esta Copa del Mundo 2026, jugando sus duelos en Los Angeles y Seattle. Sus partidos, además, ya tienen sedes y fechas confirmadas para esta fase de grupos:

Estados Unidos vs. D3 - 12 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Angeles

Estados Unidos vs. D2 - 19 de junio de 2026 en el Lumen Field de Seattle

Estados Unidos vs. D4 - 25 de junio de 2026 en el SoFi Stadium de Los Angeles

Grupo D Estados Unidos D2 D3 D4

Estados Unidos es el principal anfitrión para esta edición de la Copa Mundial de Fútbol, la segunda que se realizará en su territorio tras aquella edición que organizaron en 1994, donde Brasil fue campeona derrotando a Italia en tanda de penales. Además, la sede para la gran final ya está confirmada y será el MetLife Stadium de Nueva Jersey, el próximo domingo 19 de julio de 2026.