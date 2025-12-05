Este viernes 5 de diciembre de 2025 se ha realizado en Washington D.C. (Estados Unidos), el sorteo del Mundial 2026 de la FIFA. España, la Furia Roja, ya conoce a sus rivales para esta nueva edición de la Copa del Mundo, a la que quiere volver a la cima tras el recordado título del 2010 con la generación dorada. De la mano de Lamine Yamal, el equipo de Luis de la Fuente se presenta como uno de los máximos candidatos y aquí te dejo con todos sus rivales.

¿Cómo quedó el grupo de España tras el sorteo del Mundial 2026?

La Roja ya conoce a todos sus rivales para la fase de grupos del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el mes de junio del próximo año. Aquí te dejo con todas las selecciones a las que enfrentará.

Grupo (a confirmar) España Por confirmar Por confirmar Por confirmar

¿Cuándo se jugará la fase de grupos del Mundial 2026?

Cabe señalar que la fase de grupos donde participará España en el Mundial 2026 iniciará desde el 11 de junio y finalizará el 27 del mismo mes. Clasificarán a la siguiente ronda los primeros y segundos puestos, sumados a los 8 mejores terceros puestos de la competición, por lo que hay altas probabilidades de que la Roja clasifique a la próxima instancia.

¿Cuándo salió campeón España de la Copa Mundial de Fútbol?

El único título de la Furia Roja fue en el año 2010, en la recordada final de Johannesburgo, donde España derrotó en tiempo suplementario a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta. Este es el único Mundial que tienen en su haber a día de hoy, donde se presentan como uno de los principales candidatos.