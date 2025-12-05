Este Mundial 2026 tendrá un grupo de la muerte que estará conformado por Ecuador, Alemania, Costa de Marfil y Curazao. (Fotos: AFP)
Ecuador va a integrar el famoso ‘Grupo de la Muerte’ en este Mundial 2026. La selección ecuatoriana conforma el Grupo E en esta Copa del Mundo, junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. Los dirigidos por Sebastián Becaccecce tienen enfrentamientos de alto voltaje para el próximo año en Estados Unidos, lo que serán duelos de pronósticos reservados entre fuerzas bastante parejas.

¿Cuál es el ‘Grupo de la Muerte’ del Mundial 2026?

Luego del sorteo del Mundial 2026, este es el famoso ‘Grupo de la Muerte’, que enfrentará a dos selecciones europeas y dos rivales que quieren dar el batacazo y el golpe sobre la mesa para pelear la clasificación a la siguiente ronda de playoffs.

Grupo de la Muerte del Mundial 2026
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador

Fixture del Grupo de la Muerte del Mundial 2026

Fecha 1

  • Alemania vs. Curazao: 14 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
  • Costa de Marfil vs. Ecuador: 14 de junio de 2026 en el NRG Stadium de Houston

Fecha 2

  • Alemania vs. Costa de Marfil: 20 de junio de 2026 en el BMO Field de Toronto
  • Ecuador vs. Curazao: 20 de junio de 2026 en el Arrowhead Stadium de Kansas City

Fecha 3

  • Ecuador vs. Alemania: 25 de junio de 2026 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia
  • Curazao vs. Costa de Marfil: 25 de junio de 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey
SOBRE EL AUTOR

Piero Hatto es un periodista y analista SEO del Diario El Comercio, con más de 8 años de experiencia en medios como Depor, Deporte Total, y Willax TV. Especializado en la creación de contenido en español e inglés sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias como México, Estados Unidos, España.

