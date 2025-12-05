La Selección de México, dirigida por Javier Aguirre, conocerá este viernes 5 de diciembre (11:00 horas del Tiempo de Centro) su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 durante el sorteo que se llevará a cabo en el John F. Kennedy Center de Washington DC, Estados Unidos.

El equipo mexicano llegará al torneo con figuras como Hirving “Chucky” Lozano, Santiago Giménez, Henry Martín y Edson Álvarez, quienes serán la base del proyecto que busca superar la barrera histórica de los octavos de final.

Tras un ciclo marcado por una renovación generacional y momentos de irregularidad, el Tri afrontará este Mundial como coanfitrión y con la obligación de ser protagonista.

¿En qué grupo estará México en el Mundial 2026?

México

Rival 1

Rival 2

Rival 3

El fixture de México en el Mundial 2026

El calendario oficial de la FIFA ordena así los partidos de México en la fase de grupos:

Fecha 1

México vs. [Rival 1]

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [Nombre del estadio, Ciudad 1]

Fecha 2

[Rival 2] vs. México

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [Nombre del estadio, Ciudad 2]

Fecha 3

México vs. [Rival 3]

Día: [día, fecha completa]

Hora: [hora local]

Estadio: [Nombre del estadio, Ciudad 3]

Preguntas frecuentes sobre el Mundial de Fútbol 2026

¿Dónde se jugará el Mundial 2026?

Se disputará en tres países: Estados Unidos, México y Canadá, siendo la primera vez que el torneo tiene tres coanfitriones.​

¿Qué ciudades serán sede?

Habrá 16 ciudades sede: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco Bay Area, Seattle, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Toronto y Vancouver.​

¿Cuándo se juega el Mundial 2026?

El torneo está programado del 11 de junio al 19 de julio de 2026.​

¿Dónde será el partido inaugural y la final?

El partido inaugural será en el Estadio Azteca de Ciudad de México y la final se jugará en el MetLife Stadium (Nueva York/Nueva Jersey).​

¿Cuántas selecciones participan y cómo es el nuevo formato?

Participarán 48 selecciones, en lugar de las 32 habituales. Estarán repartidas en 12 grupos de 4 equipos; se clasifican a octavos de final ampliados (ronda de 32) los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.​

¿Cuántos partidos se jugarán en total?

Se disputarán 104 partidos a lo largo del torneo, la cifra más alta en la historia de los Mundiales.​

¿Cómo se reparten los cupos por confederación?

La distribución prevista es: UEFA 16 plazas, CAF 9 directas más 1 a repechaje, AFC 8 directas más 1 a repechaje, CONMEBOL 6 directas más 1 a repechaje, CONCACAF 3 anfitriones clasificados automáticamente más 3 plazas adicionales (2 de ellas vía repechaje) y OFC 1 plaza directa más 1 a repechaje.​

¿Qué es el repechaje intercontinental para 2026?

Es un mini-torneo que otorgará las dos últimas plazas del Mundial y lo jugarán seis selecciones: una de AFC, una de CAF, una de CONMEBOL, una de OFC y dos de CONCACAF.​

¿Cómo se consiguen entradas para la Copa del Mundo 2026?

La venta oficial se gestiona a través de FIFA, con fases de registro, sorteos y venta por orden de llegada publicadas en el sitio oficial del torneo. Los aficionados deben crear una cuenta en la plataforma de FIFA y seguir los anuncios de cada ventana de venta.​

¿Qué deben tener en cuenta los aficionados para viajar a tres países?

Es importante revisar con anticipación requisitos de visado, pasaporte y posibles permisos especiales de entrada a Estados Unidos, México y Canadá, ya que las normas migratorias son diferentes en cada país. También se recomienda planificar rutas entre regiones (Oeste, Centro y Este) para minimizar vuelos internos y tiempos de traslado entre sedes.​