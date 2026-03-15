Estados Unidos llega a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 con la sensación de haber sobrevivido a una prueba de carácter. El Team USA viene de un triunfo agónico ante Canadá, de esos que se ganan más con temple que con estadísticas, y ahora se planta en Miami dispuesto a mostrar su mejor versión cuando más cuenta. Enfrente tendrá a República Dominicana, el equipo más dominante del torneo hasta ahora, que viene de masacrar a Corea del Sur y de confirmar lo que muchos intuían desde el arranque: su roster luce para campeón.

¿Quién ganó el juego Team USA vs. RD por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo el resultado del partido entre Estados Unidos y República Dominicana por la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

Previa del Estados Unidos vs. Rep. Dominicana

El duelo está programado para este domingo 15 de marzo, a las 20:00 horas de Santo Domingo (8 p.m. ET / 5 p.m. PT), en el LoanDepot Park de Miami, Florida, un estadio que se ha convertido en epicentro del béisbol mundial. Allí, dos potencias con estilos distintos pero con talento de sobra en cada rincón del diamante se jugarán el pase a la gran final. Del lado estadounidense, sobran nombres acostumbrados a turnos grandes en MLB; del lado dominicano, un lineup que intimida de papel y un cuerpo de pitcheo que ha respondido cada vez que ha sido exigido.

Mientras Estados Unidos ha avanzado a base de sufrimiento, juegos cerrados y momentos de alta tensión, República Dominicana ha transitado el torneo con una autoridad casi insultante. Sus números ofensivos son brutales: una lluvia de carreras, jonrones en prácticamente todos los juegos y una sensación constante de que puede quebrar cualquier partido en un solo inning. El 10x0 sobre Corea del Sur, en cuartos de final, fue un mensaje directo al resto del cuadro, con un encuentro acortado a siete entradas bajo la Regla de la Misericordia.

En ese choque, un jonrón de tres carreras de Austin Wells activó la Regla de la Misericordia y selló una victoria que confirmó el momento dulce de la novena quisqueyana. “Estamos felices, hicimos un tremendo trabajo como equipo hoy y tenemos que seguir, esto no se ha terminado”, remarcó el capitán Manny Machado, de los Padres de San Diego, dejando claro que el objetivo es el trofeo y nada menos. Con el LoanDepot Park como gran vitrina, el Team USA buscando reivindicar su cartel y Dominicana decidida a ratificar su dominio, esta semifinal tiene aroma a clásico moderno del béisbol internacional.