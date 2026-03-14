Puerto Rico e Italia se verán las caras en el diamante del Daikin Park de Houston, Texas, en un encuentro entre el Caribe y Europa que promete poner al borde de sus asientos a sus respectivas fanáticadas por el Clásico Mundial de Béisbol. Si buscas cómo ver el juego Puerto Rico vs. Italia por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en vivo, ten presente que esta fase de eliminación directa define quién avanzará a las semifinales en busca del trofeo más codiciado. Mantente conectado a las transmisiones oficiales de FOX Deportes y FS1 en EE. UU. este sábado 14 de marzo a partir de las 3:00 p.m. ET y hora de San Juan / 12:00 p.m. PT para no perderte ni un solo instante de este duelo.

¿Cómo quedó el juego Puerto Rico vs. Italia hoy? Marcador final

Aquí te compartiré el marcador final del juego de Puerto Rico vs. Italia que se disputó hoy sábado 14 de marzo, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Un dato a recalcar es que el ganador de este duelo se medirá en la siguiente ronda contra el vencedor del partido Venezuela vs. Japón.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Puerto Rico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Puerto Rico vs. Italia por Clásico Mundial de Béisbol

¡El “Team Rubio” busca mantener su corona de invicto frente a la escuadra europea! Si te preguntas cómo está el historial de Puerto Rico vs. Italia en el Clásico Mundial de Béisbol, la respuesta es clara: dominio total boricua. Con un récord perfecto de 2-0 antes de su esperado choque en los cuartos de final de este 2026, la “Isla del Encanto” llega con la confianza a tope para defender su legado. Para los fanáticos en Estados Unidos, este duelo representa más que un juego; es la oportunidad de ver si la novena puertorriqueña extiende su racha histórica en el diamante.

La superioridad de Puerto Rico se consolidó el 12 de marzo de 2017, cuando los boricuas aplastaron a Italia con un marcador de 9-3. En aquel encuentro, la ofensiva caribeña demostró su poderío ante el pitcheo italiano, dejando claro que el “World Baseball Classic” es territorio puertorriqueño. Esa victoria es el referente más cercano de una rivalidad que comenzó en 2013, donde Puerto Rico también salió por la puerta grande en la fase de grupos. Hasta el momento, Italia no ha logrado descifrar el juego de los boricuas, acumulando dos derrotas en sus únicos enfrentamientos directos.

Es curioso notar que, a pesar de la larga trayectoria del torneo, estas dos selecciones solo se han visto las caras en dos ocasiones (2013 y 2017). No hubo cruces en las ediciones de 2006, 2009 ni 2023, lo que convierte al partido de cuartos de final en 2026 en un evento sumamente especial y poco frecuente. Los analistas coinciden en que Puerto Rico entra como amplio favorito debido a este balance histórico, pero Italia ha demostrado ser un rival aguerrido que busca dar la sorpresa por primera vez en su historia frente a los caribeños.