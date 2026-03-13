Con República Dominicana buscando su segundo título y Corea del Sur intentando emular sus años de gloria inicial, cada pitcheo cuenta en el diamante del loanDepot Park en este encuentro de pronóstico reservado entre el Caribe y Asia del Clásico Mundial de Béisbol. Si buscas cómo ver el juego República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en vivo, recuerda que esta fase de eliminación directa define quién avanzará a las semifinales en busca del trofeo más codiciado. Mantente conectado a las transmisiones oficiales de FOX Deportes y FS1 en EE. UU. este viernes 13 de marzo a partir de las 6:30 p.m. ET y hora de Santo Domingo / 3:30 p.m. PT para no perderte ni un segundo de este enfrentamiento.

¿Cómo quedó el juego República Dominicana (RD) vs. Corea del Sur hoy? Marcador final

Aquí te compartiré el marcador final del juego de República Dominicana vs. Corea del Sur que se disputó hoy viernes 13 de marzo, por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Un dato a recalcar es que el vencedor de este duelo se medirá en la siguiente ronda contra el ganador del partido Estados Unidos vs. Canadá.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E República Dominicana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de República Dominicana vs. Corea del Sur por Clásico Mundial de Béisbol

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 nos regala un choque de potencias con historias contrastantes en el diamante. La República Dominicana llega como la gran favorita del Caribe, consolidada como la segunda selección con mejor porcentaje de victorias en la historia del torneo (.714), solo detrás de Japón. Con su corona invicta de 2013 como estandarte, la novena quisqueyana ha demostrado un dominio absoluto en esta edición, avanzando a los cuartos de final con un récord perfecto de 4-0 tras aplastar a sus rivales del grupo.

Por su parte, Corea del Sur vive un renacer histórico en este World Baseball Classic. Tras años de ausencia en las rondas definitivas, el gigante asiático selló su regreso a los cuartos de final en 2026 tras una dramática clasificación por “run quotient”. Los surcoreanos, que ya saben lo que es ser subcampeones mundiales, cuentan con un linaje de jugadores de Grandes Ligas como Ryu Hyun-jin, aportando una mezcla de disciplina táctica y pitcheo de élite que promete poner a prueba el “Plátano Power”.

Un dato que intriga a los analistas y fanáticos en Estados Unidos es la falta de un historial directo entre ambos en este torneo. Aunque se han enfrentado en escenarios como los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con una victoria por bando, en el Clásico Mundial de Béisbol no existe un registro oficial de enfrentamientos “cara a cara”. Esto convierte a su posible choque en 2026 en un evento inédito y electrizante, donde el estilo explosivo dominicano se medirá por primera vez a la precisión surcoreana.

Para los residentes hispanos en ciudades como Miami o Nueva York, este duelo representa la cumbre del béisbol internacional. Mientras la artillería de Fernando Tatis Jr. y Ronald Acuña Jr. (quien fue clave en el cierre de grupo) mantiene a Dominicana en la cima, Corea del Sur apuesta por la resiliencia que los llevó a vencer a Australia en un juego de vida o muerte. Las estadísticas favorecen la consistencia caribeña, pero la mística asiática en juegos de eliminación directa siempre es un factor de alto riesgo.