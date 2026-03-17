Todo listo para darle fin al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y tenemos un duelo con mucho antecedente: Venezuela vs. Estados Unidos. Ambas selecciones serán las que disputen el trofeo de esta edición. De un lado, tenemos a la selección venezolana que dejó a Japón en los cuartos de final (siendo los nipones los vigentes campeones) y eliminando a Italia en la semifinal, cuando los italianos llegaban invictos. Por su parte, el Team USA quiere hacer respetar la casa y buscará alzar el título ante su gente.
¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Estados Unidos hoy? Marcador final
El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llegado a su fin, con la vibrante definición entre Venezuela y Estados Unidos, selecciones que lo dejaron todo en el loanDepot Park de Miami, Florida. A continuación, te dejo con el marcador final y cómo quedó el juego de Venezuela-USA hoy 17 de marzo.
|Equipo
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|9
|C
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|Venezuela
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|Japón
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Historial de Venezuela vs. Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol
Son 5 las ocasiones en las que Venezuela y Estados Unidos se han enfrentado previamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí te dejo el historial completo de los enfrentamientos entre ambas selecciones.
- Estados Unidos 15-6 Venezuela - Clásico Mundial 2009
- Venezuela 5-3 Estados Unidos - Clásico Mundial 2009
- Venezuela 10-6 Estados Unidos - Clásico Mundial 2009
- Estados Unidos 4-2 Venezuela - Clásico Mundial 2017
- Estados Unidos 9-7 Venezuela - Clásico Mundial 2023 cuartos de final
Esta será la segunda ocasión en la que Estados Unidos y Venezuela se enfrentarán en una ronda definitoria. Además, los venezolanos tienen la oportunidad de igualar el historial y colocarlo 3-3, una tarea bastante difícil pero donde ya han demostrado que son un equipo de hazañas luego de eliminar a Japón e Italia.