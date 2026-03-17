Todo listo para darle fin al Clásico Mundial de Béisbol 2026 y tenemos un duelo con mucho antecedente: Venezuela vs. Estados Unidos. Ambas selecciones serán las que disputen el trofeo de esta edición. De un lado, tenemos a la selección venezolana que dejó a Japón en los cuartos de final (siendo los nipones los vigentes campeones) y eliminando a Italia en la semifinal, cuando los italianos llegaban invictos. Por su parte, el Team USA quiere hacer respetar la casa y buscará alzar el título ante su gente.

Conoce los horarios por país y qué canales de TV transmiten el partido entre Venezuela vs. USA en vivo hoy 17 de marzo por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026. (Foto: Composición Depor) / Jairo Rúa

¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Estados Unidos hoy? Marcador final

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 ha llegado a su fin, con la vibrante definición entre Venezuela y Estados Unidos, selecciones que lo dejaron todo en el loanDepot Park de Miami, Florida. A continuación, te dejo con el marcador final y cómo quedó el juego de Venezuela-USA hoy 17 de marzo.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Venezuela vs. Estados Unidos por Clásico Mundial de Béisbol

Son 5 las ocasiones en las que Venezuela y Estados Unidos se han enfrentado previamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Aquí te dejo el historial completo de los enfrentamientos entre ambas selecciones.

Estados Unidos 15-6 Venezuela - Clásico Mundial 2009

Venezuela 5-3 Estados Unidos - Clásico Mundial 2009

Venezuela 10-6 Estados Unidos - Clásico Mundial 2009

Estados Unidos 4-2 Venezuela - Clásico Mundial 2017

Estados Unidos 9-7 Venezuela - Clásico Mundial 2023 cuartos de final

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Esta será la segunda ocasión en la que Estados Unidos y Venezuela se enfrentarán en una ronda definitoria. Además, los venezolanos tienen la oportunidad de igualar el historial y colocarlo 3-3, una tarea bastante difícil pero donde ya han demostrado que son un equipo de hazañas luego de eliminar a Japón e Italia.

Venezuela y Estados Unidos (Team USA) se disputarán el título del Clásico Mundial de Béisbol 2026, que se jugará este martes 17 de marzo, en el LoanDepot Park de Miami, Florida. El duelo se transmitirá en vivo y en directo por la señal de Béisbol Play y canales como IVC, ByM Sports, Televen, Venevisión, TVES, ESPN y Disney Plus Premium. (VIDEO DE @beisbolplaycom en X)