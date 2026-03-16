El loanDepot Park de Miami, Florida, ha sido el escenario de la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. Este lunes 16 de marzo se disputó el juego de Venezuela vs. Italia, que definió al rival del Team USA en la gran final para el día martes. A continuación, te dejaré con el resultado final y el marcador exacto de este duelo que se ha vivido en suelo estadounidense .

Conoce dónde ver el partido entre Venezuela e Italia EN VIVO por semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026 (Foto: Imagen hecha por Depor con apoyo de la IA Gemini)

¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Italia hoy? Marcador final de la semifinal

A continuación podrás conocer el cómo quedó y cuál es el marcador final del partido entre Venezuela e Italia, disputado este lunes 16 de marzo por la segunda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El equipo que resulte ganador avanzará a la gran final, donde se enfrentará al Team USA que es el anfitrión y eliminó a Dominicana en la primera semifinal.

Equipo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Italia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Historial de Venezuela vs. Italia por Clásico Mundial de Béisbol

Esta es la cuarta ocasión en la historia del Clásico Mundial de Béisbol en la que Venezuela e Italia se verán las caras, con un saldo totalmente favorable al conjunto venezolano. El historial indica que son 3 victorias para Venezuela contra ninguna de Italia.

El primer enfrentamiento entre ambos fue en la edición 2006, en la primera ronda, donde Venezuela ganó cómodamente por 6-0. En la edición de 2017 chocaron en dos ocasiones: 11-10 en la primera ronda y 4-3 en el juego de desempate.

En esta ocasión, Italia llega invicta en este certamen, mientras que Venezuela tiene un gran envión anímico tras eliminar a Japón, el vigente campeón.

Juegos disputados: 3

3 Victorias de Venezuela: 3

3 Victorias de Italia: 0

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