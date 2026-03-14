Venezuela y Japón chocarán el domingo 15 de marzo en el LoanDepot Park de Miami, Florida, por un boleto a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026. El duelo de cuartos de final arrancará a las 9 p.m. ET / 6 p.m. PT, con una Venezuela ambiciosa que busca tumbar a uno de los grandes candidatos y meterse en el selecto grupo de los cuatro mejores del torneo.

¿Cómo quedó el juego Venezuela vs. Japón por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

Sigue en vivo y en directo el resultado del partido entre Venezuela y Japón por los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026:

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E Venezuela — — — — — — — — — — — — Japón — — — — — — — — — — — —

Previa del Venezuela vs. Japón

El combinado venezolano llega con confianza después de superar el Grupo D en el segundo lugar, con registro de 3-1, solo por detrás de la poderosa República Dominicana. Respaldada por el talento del jardinero Ronald Acuña Jr. (Bravos de Atlanta) y la constancia con el madero de Luis Arráez (Padres de San Diego), la Vinotinto ha ido encontrando en Miami una ofensiva oportuna, capaz de responder en los turnos clave y sostener su clasificación.

Al frente aparecerá Japón, la potencia histórica del certamen y referencia obligada en cada edición. Los asiáticos llegan invictos tras dominar el Grupo C y asegurar su lugar entre los ocho mejores, luego de un apretado triunfo 4x3 frente a Australia en el partido más exigente de la primera ronda. La figura central es Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers de Los Ángeles, líder de un conjunto que persigue su cuarto título desde que el torneo se inauguró en 2006.

Sobre el papel asoma un enfrentamiento de filosofías: el juego ordenado y meticuloso de Japón, apoyado en el contacto, la selección de pitcheos y la ejecución precisa, contra la energía y potencia de un lineup venezolano capaz de cambiar la historia con un solo batazo. La administración del bullpen, la capacidad para responder en situaciones de presión y la solidez defensiva pueden inclinar la balanza en una noche decisiva en Miami, donde solo uno continuará en carrera por la corona.