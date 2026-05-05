El Atlético de Madrid y el Arsenal se juegan este martes mucho más que un pase a la final de la Champions League. Tras el 1-1 de la ida, la vuelta en Londres promete un duelo cerrado, intenso y lleno de matices, con dos equipos que llegan con argumentos distintos, pero con la misma urgencia: sobrevivir a una eliminatoria que no admite errores.

¿Quién ganó el partido Atlético de Madrid vs. Arsenal EN VIVO hoy por Champions League 2026?

Sigue el resultado en vivo y en directo del partido Atlético de Madrid vs. Arsenal por la vuelta de las semifinales de la Champions League 2025-26:

EQUIPO RESULTADO GOLES ATLÉTICO DE MADRID — — ARSENAL — —

Antesala del Atlético de Madrid vs. Arsenal

El conjunto de Diego Simeone aterriza en el Emirates con la idea de sostener su identidad competitiva en un escenario de máxima exigencia. El Atlético ha demostrado en esta temporada que puede competir contra cualquiera, incluso en campos complicados, aunque también arrastra dudas fuera de casa y problemas físicos que condicionan su once. Aun así, su capacidad para resistir, golpear en el momento justo y elevar la tensión del partido sigue siendo una de sus grandes armas.

Del otro lado aparece un Arsenal sólido, confiado y respaldado por una campaña notable en su estadio. El equipo de Mikel Arteta llega con la sensación de estar más cerca de una final que se le resiste desde hace años, aunque no puede confiarse ante un rival que ya demostró en la ida que sabe incomodar y castigar cualquier desconexión. La posible ausencia de piezas clave también obligará a Arteta a ajustar su plan ofensivo.

En el Atlético, todas las miradas vuelven a posarse sobre Julián Álvarez, Griezmann y un bloque que suele crecer en las grandes noches europeas. Simeone confía en que la intensidad, la disciplina táctica y la lectura del partido compensen las posibles ausencias y el desgaste de jugar fuera de casa. Si el encuentro se mantiene en un margen corto, el equipo rojiblanco sentirá que tiene opciones hasta el final.

La eliminatoria está abierta y, por eso, cada detalle puede ser decisivo. El Arsenal parte con el impulso de su estadio y el peso de su regularidad, mientras que el Atlético llega con su vieja consigna de competir hasta el último minuto. En una semifinal así, el pase a la final puede definirse por una acción aislada, una pérdida en salida o una jugada de inspiración individual.