El Bayern Múnich afronta este miércoles una de esas noches que pueden marcar una temporada. Tras caer por 5−45−4 en la ida ante el Paris Saint-Germain, el equipo alemán necesita una reacción de altura en casa para seguir con vida en las semifinales de la Champions League. El gran referente será Harry Kane, pero el peso ofensivo también recaerá en dos socios que han sido decisivos en esta campaña: Luis Díaz y Michael Olise.

¿Quién ganó el partido Bayern Múnich vs. PSG EN VIVO hoy por la Champions League?

EQUIPOS RESULTADO GOLES BAYERN MÚNICH — — PARÍS SAINT-GERMAIN — —

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Antesala del Bayern vs. PSG por la Champions League

En el Parque de los Príncipes, la velocidad y la movilidad de ambos extremos complicaron por completo a la defensa parisina. Tanto el colombiano como el francés marcaron en un partido en el que el Bayern generó peligro constante, aunque terminó sufriendo por los espacios que dejó su propuesta ofensiva. Ese antecedente obliga a Luis Enrique a preparar con cuidado el plan defensivo para defender la ventaja mínima en Múnich.

Luis Díaz, un dolor de cabeza

Luis Enrique ya sabe muy bien de lo que es capaz Luis Díaz. En noviembre, el colombiano fue clave con un doblete en la victoria bávara por 2−12−1 en París durante la fase de grupos, y la semana pasada volvió a aparecer en un momento decisivo al anotar el descuento que mantuvo vivo al Bayern. Aunque el PSG llegó a ponerse 5−25−2, los alemanes reaccionaron en el tramo final y dejaron la eliminatoria abierta.

El técnico español reconoció después del partido la dificultad de frenar a los extremos del Bayern y, además, sufrió la baja de Achraf Hakimi por lesión. Pese a ello, confía en que el equipo pueda competir en un escenario que le trae buenos recuerdos, ya que en ese mismo estadio conquistó su primera Champions League con una goleada histórica sobre la Inter.

Kane sigue al mando

Más allá de Díaz, el ataque del Bayern tiene un líder indiscutible: Harry Kane. El delantero inglés acumula una temporada enorme y vuelve a presentarse como la principal referencia para una remontada que exige eficacia y carácter. Su capacidad para aparecer en los momentos grandes puede ser determinante en un duelo que promete mucho ritmo y pocas concesiones.

Kane no estará solo. A su lado, Díaz y Olise han formado una sociedad muy peligrosa, capaz de castigar cualquier desajuste rival. Si el Bayern encuentra espacios y consigue imponer su intensidad desde el inicio, tendrá argumentos para poner en aprietos al PSG y empujar la eliminatoria hacia el terreno que más le conviene.

Olise, la gran revelación

Michael Olise se ha convertido en una de las grandes sorpresas del Bayern en esta temporada. El atacante francés, nacido en Londres, combina desequilibrio, visión y una enorme capacidad para asistir, además de haber aportado cifras muy sólidas en goles y asistencias. Su crecimiento en la Champions lo ha consolidado como una pieza clave en el plan ofensivo de Vincent Kompany.

Su actuación en la ida dejó claro por qué muchos lo consideran un jugador especial. Con su lectura del juego y su talento entre líneas, Olise puede ser uno de los hombres que rompa el bloque del PSG si el Bayern logra instalar el partido en campo rival. En una semifinal tan pareja, su inspiración puede inclinar la balanza.

Bayern vs. PSG definen a uno de los finalistas de la Champions League, en el partido que tendrá las transmisiones de ESPN, Disney Plus, Movistar Liga de Campeones, TNT Sports y HBO MAX. (Video: Bayern Múnich)

Un duelo de alto voltaje

El reto para el Bayern no es menor: debe remontar ante un PSG poderoso, con figuras como Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, y con la presión de mantener la concentración durante los 90 minutos. Además, el ganador de esta llave se medirá con el Arsenal en la gran final, un premio enorme para cualquiera de los dos equipos.

La noche en Múnich promete emoción, tensión y mucho talento ofensivo. Si Kane, Luis Díaz y Olise logran repetir el nivel mostrado en la ida, el Bayern tendrá opciones reales de dar vuelta la eliminatoria. La pregunta ya está sobre la mesa: ¿será esta la gran remontada europea del equipo alemán?