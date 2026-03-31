Bolivia acaricia un sueño que hace apenas unos meses parecía reservado para 2030 y no para 2026. La selección de Óscar Villegas, ausente de la Copa del Mundo desde Estados Unidos 1994, se jugará la vida el martes en Monterrey ante Irak, en la final del repechaje intercontinental que otorga el último billete disponible al Mundial. El ganador de este duelo, programado para las 03H00 GMT del miércoles, se unirá a Francia, Senegal y Noruega en el grupo I de una cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Si hay empate en el tiempo regular, la historia se estirará al alargue y, de ser necesario, a una definición por penales que promete ser de alto voltaje.

¿Quién ganó el partido Bolivia vs. Irak en vivo hoy por repechaje al Mundial 2026?

Sigue el resultado final del partido Bolivia vs. Irak en vivo y en directo por el repechaje a la Copa del Mundo 2026.

EQUIPOS GOLES RESULTADO BOLIVIA — — IRAK — —

Antesala del Bolivia vs. Irak

Esta final inesperada es la consecuencia de un cambio de rumbo profundo. Tras un arranque desastroso en la eliminatoria sudamericana, con Gustavo Costas y Antonio Carlos Zago al mando, Bolivia se hundía en la novena plaza y todo apuntaba a una reconstrucción pensada para el largo plazo. La llegada de Villegas en julio de 2024 coincidió con la puesta en marcha del plan de selecciones 2024-2034 de la Federación Boliviana de Fútbol, un proyecto a diez años para rescatar el balompié nacional, sin resultados inmediatos en el horizonte. “Estábamos pensando en una renovación para el siguiente Mundial, pero los jugadores se han encargado de que sea este el que lo luchemos”, admitió el entrenador, que asumió con la ambición de “hacer historia” apoyado en su experiencia en las divisiones menores de Bolívar y Always Ready y en un exhaustivo trabajo de captación de talento por todo el país.

El golpe más simbólico de esta revolución fue deportivo y generacional. Durante la exigente eliminatoria, 49 futbolistas vistieron la camiseta de la Verde, incluido Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico, pero el nuevo seleccionador decidió prescindir de él incluso cuando el “Flecheiro” salió del retiro para pelear la clasificación. Villegas soportó las críticas y defendió su apuesta: “Es imposible que alguien, después de haber dejado el fútbol, esté, con dos o tres semanas de trabajo, para jugar un repechaje”, argumentó, mientras su equipo cerraba el clasificatorio en séptimo lugar, con 20 puntos, a ocho de la zona de acceso directo. En paralelo, el técnico fue construyendo su propio núcleo: diez jugadores debutaron con él en la absoluta y nueve de los 28 que viajaron a Monterrey ni siquiera habían participado en la eliminatoria.

De ese nuevo núcleo surgieron los héroes del jueves en Monterrey, cuando Bolivia remontó y venció 2-1 a Surinam para ganar el derecho de medirse a Irak. Desde el banquillo, el joven extremo de 18 años Moisés Paniagua y el veterano delantero Juan Godoy, de 32 y de origen paraguayo, cambiaron el partido: Paniagua marcó el empate y Godoy provocó el penal que Miguel Terceros transformó en el 2-1. “Miguelito”, atacante del Santos de Brasil, llegó al proceso con apenas 45 minutos como internacional y terminó la clasificatoria como segundo máximo goleador, solo por detrás de Lionel Messi, consolidado como la gran esperanza del fútbol boliviano. “En este plantel hay carácter y hay temple. Esta selección merece clasificar porque ha apostado a algo nuevo y porque estos jóvenes han creído que se puede”, sentenció Villegas, a las puertas de un partido que puede convertir el plan de futuro en una realidad inmediata.