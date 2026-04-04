El fútbol español se paraliza este sábado 04 de abril en punto de las 13:00 hrs Tiempo del Centro / 3pm ET / 8:00 pm (horario peninsular) con un choque de titanes en el Riyahd Air Metropolitano. El Atlético de Madrid recibe al FC Barcelona en partido válido por la Jornada 30 de LaLiga EA Sports 2026 en un duelo clave por la tabla general. Los dirigidos por Diego Simeone llegan heridos tras caer 3-2 en el derbi ante Real Madrid.

Actualmente, los colchoneros ocupan la cuarta posición con 57 puntos y buscan asegurar zona de clasificación a la UEFA Champions League. Antoine Griezmann, Julián Álvarez y compañía necesitan una victoria urgente para redimirse ante su propia fiel afición. Por su parte, los azulgranas dirigidos por Hansi Flick caminan firme hacia el título como líder absoluto. Con 73 unidades en la bolsa, los culés vienen de vencer 1-0 al Rayo Vallecano recientemente.

El último enfrentamiento entre ambas escuadras terminó con una contundente victoria de 3-0 para el Barça. Sin embargo, visitar el Metropolitano siempre representa un desafío de alta intensidad para los blaugranas. Las estadísticas favorecen al líder, pero el historial de estos clásicos modernos siempre depara sorpresas inesperadas.

¿Quién ganó el partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid por repechaje al Mundial 2026?

Sigue el resultado final del partido FC Barcelona vs. Atlético Madrid en vivo y en directo por la Jornada 30 de LaLiga EA Sports 2026.

EQUIPOS GOLES RESULTADO FINAL FC Barcelona Marcus Rashford (42′) y Robert Lewandowski (87′) 2 Atlético de Madrid Giuliano Simeone (39′) 1

Historial del FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga

El duelo entre el FC Barcelona y Atlético de Madrid es uno de los clásicos más vibrantes del fútbol español, con un historial que favorece claramente al conjunto azulgrana. Hasta la fecha, se han registrado aproximadamente 177 enfrentamientos directos en LaLiga, donde el Barça domina con 82 victorias frente a las 53 de los “Colchoneros”, sumando además 42 empates.

La pólvora en este choque de titanes nunca falta, acumulando cientos de goles que han marcado la historia de la competición ibérica en el último siglo. El FC Barcelona presume de haber perforado las redes rojiblancas en 340 ocasiones, mientras que el equipo ahora dirigido por figuras históricas ha respondido con 254 tantos. Esta diferencia goleadora subraya el estilo ofensivo tradicional de los catalanes contra la garra defensiva que suele caracterizar a los madrileños en sus visitas.

Si ampliamos el lente a todas las competiciones oficiales, el historial total asciende a unos 251 encuentros, manteniendo la hegemonía del Barça con 114 triunfos globales. Un dato que siempre genera debate entre la afición es la racha reciente en LaLiga, donde el Atlético llegó a acumular 16 partidos consecutivos sin poder vencer al gigante catalán. Sin embargo, el fútbol siempre da revanchas y las actualizaciones constantes en los registros oficiales demuestran que la brecha se cierra cada año.

Nadie olvida las “finales” de facto que ambos clubes han disputado, como aquel mítico 1-1 en el Camp Nou donde el Atleti se coronó campeón de liga en 2014. El destino devolvió el golpe apenas un año después, cuando el Barcelona aseguró su título venciendo 0-1 en el Vicente Calderón en mayo de 2015. Ver un Barça-Atleti es presenciar la esencia pura del fútbol europeo con sabor a final adelantada.

Balance General (Todas las competiciones)

Categoría Estadísticas Partidos Jugados 251 Victorias FC Barcelona 114 Victorias Atlético de Madrid 80 Empates 57 Goles Barcelona 470 Goles Atlético 370

Desglose por Competición

La Liga: El Barcelona lidera con 82 victorias frente a 53 del Atlético y 42 empates en 177 encuentros.

El Barcelona lidera con frente a y en 177 encuentros. UEFA Champions League: El historial es más parejo en Europa, con 2 victorias para el Atlético, 1 para el Barcelona y 1 empate en sus cruces históricos previos a 2026.

Datos hstóricos y curiosidades

Máximo Goleador: Lionel Messi es el máximo anotador histórico de este enfrentamiento con 32 goles , seguido por César Rodríguez con 16.

es el máximo anotador histórico de este enfrentamiento con , seguido por César Rodríguez con 16. Primer Enfrentamiento: Se remonta al 19 de abril de 1925 en las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona ganó 3-2 en la ida.

Se remonta al 19 de abril de 1925 en las semifinales de la Copa del Rey, donde el Barcelona ganó 3-2 en la ida. Tarjetas y Disciplina: Históricamente, el Atlético ha recibido más amonestaciones (411 amarillas) que el Barcelona (344), aunque en expulsiones están muy parejos con 38 para los colchoneros y 36 para los culés.

Resultados recientes (Temporada 2025-26)

En la presente temporada, ambos equipos se han enfrentado en múltiples ocasiones con resultados alternos:

La Liga (Jornada 19): FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (2 de diciembre de 2025).

FC Barcelona 3-1 Atlético de Madrid (2 de diciembre de 2025). Semifinales (Ida): Atlético de Madrid 4-0 FC Barcelona (12 de febrero de 2026).

Atlético de Madrid 4-0 FC Barcelona (12 de febrero de 2026). Semifinales (Vuelta): FC Barcelona 3-0 Atlético de Madrid (3 de marzo de 2026).