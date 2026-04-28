En un momento decisivo de la temporada, pocos cruces ofrecen un nivel tan alto como el que protagonizan el París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, y el Bayern de Múnich, uno de los equipos más en forma del panorama europeo. El choque de ida en el Parque de los Príncipes se presenta como una verdadera final adelantada, con mucho en juego desde el primer minuto.
¿Quién ganó el partido PSG vs. Bayern Múnich en vivo hoy por Champions League?
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¿En qué estadio se disputa el PSG vs Bayern?
El encuentro se disputa en el Parque de los Príncipes, estadio del París Saint-Germain, ubicado en París.
¿Cuándo se juega el PSG vs Bayern por la Champions League?
El partido se juega este martes 28 de abril, correspondiente a la ida de las semifinales de la UEFA Champions League.
PSG y Bayern Múnich protagonizan hoy un auténtico choque de gigantes en el Parque de los Príncipes por la ida de las semifinales de la Champions League, un partido que muchos ya consideran una final adelantada por el gran momento que atraviesan ambos equipos; el vigente campeón, dirigido por Luis Enrique, llega con buenas sensaciones, casi sin bajas y con la opción de repetir once, mientras que el Bayern, ya campeón de la Bundesliga y con el boleto a la final de la Copa de Alemania en el bolsillo, aterriza en París con la obligación de sostener su gran nivel competitivo pese a las ausencias y con el tridente Olise, Kane y Luis Díaz como principal amenaza en un duelo que podrás seguir en vivo y en directo con todas las incidencias, alineaciones y reacciones al instante.
Antesala del PSG vs. Bayern Múnich
El ganador de esta eliminatoria no solo dará un paso enorme hacia la final, sino que también subirá varios peldaños en la escala de favoritismo para alzarse con el título. Por eso, el duelo de este martes en París adquiere una importancia esencial, ya que puede dejar señales muy claras sobre el desenlace de la serie.
El PSG suele crecer ante su afición, que empuja con fuerza en su estadio, y aunque sus resultados fuera de casa han mejorado esta temporada, la ida servirá para medir el verdadero alcance de sus aspiraciones. El equipo de Luis Enrique llega a sus terceras semifinales consecutivas con la ambición de alcanzar su segunda final y de soñar con una hazaña histórica: convertirse en el primer club en revalidar el trofeo desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres títulos entre 2016 y 2018.
Además, el técnico español dispone prácticamente de toda su plantilla, incluido Vitinha, quien arrastró un problema en el talón durante la semana, pero estará en la convocatoria y tiene muchas opciones de ser titular. Tras varios meses marcados por las lesiones, el conjunto parisino afronta el tramo clave de la campaña en buena forma y con la posibilidad de repetir por tercer encuentro europeo consecutivo el mismo once, en busca de su quinta victoria seguida.
El Bayern, por su parte, llega con la Bundesliga ya sentenciada y con el pase a la final de la Copa de Alemania asegurado, dentro de una temporada casi impecable. La gran tarea del equipo de Vincent Kompany será mantener la concentración en este tramo final del curso. Viene de remontar un 3-0 ante el Maguncia en un partido en el que descansaron varios titulares, una reacción que refuerza la moral del grupo de cara a un duelo de máxima exigencia.
Alineaciones probables del PSG vs. Bayern
- París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.
- Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.
- Árbitro: Sandro Schärer (SUI).Hora: 21.00 (19.00 GMT).Estadio: Parque de los Príncipes de París.
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¿Por qué se considera una “final adelantada” el PSG vs Bayern?
Porque se enfrentan el vigente campeón de la Champions y uno de los equipos más en forma de Europa, por lo que muchos ven al ganador como gran favorito al título.