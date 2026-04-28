En un momento decisivo de la temporada, pocos cruces ofrecen un nivel tan alto como el que protagonizan el París Saint-Germain, vigente campeón de la Liga de Campeones, y el Bayern de Múnich, uno de los equipos más en forma del panorama europeo. El choque de ida en el Parque de los Príncipes se presenta como una verdadera final adelantada, con mucho en juego desde el primer minuto.

¿Quién ganó el partido PSG vs. Bayern Múnich en vivo hoy por Champions League?

EQUIPOS RESULTADO GOLES PSG 0 - Bayern Múnich 0 -

Antesala del PSG vs. Bayern Múnich

El ganador de esta eliminatoria no solo dará un paso enorme hacia la final, sino que también subirá varios peldaños en la escala de favoritismo para alzarse con el título. Por eso, el duelo de este martes en París adquiere una importancia esencial, ya que puede dejar señales muy claras sobre el desenlace de la serie.

El PSG suele crecer ante su afición, que empuja con fuerza en su estadio, y aunque sus resultados fuera de casa han mejorado esta temporada, la ida servirá para medir el verdadero alcance de sus aspiraciones. El equipo de Luis Enrique llega a sus terceras semifinales consecutivas con la ambición de alcanzar su segunda final y de soñar con una hazaña histórica: convertirse en el primer club en revalidar el trofeo desde el Real Madrid de Zinedine Zidane, que encadenó tres títulos entre 2016 y 2018.

Además, el técnico español dispone prácticamente de toda su plantilla, incluido Vitinha, quien arrastró un problema en el talón durante la semana, pero estará en la convocatoria y tiene muchas opciones de ser titular. Tras varios meses marcados por las lesiones, el conjunto parisino afronta el tramo clave de la campaña en buena forma y con la posibilidad de repetir por tercer encuentro europeo consecutivo el mismo once, en busca de su quinta victoria seguida.

El Bayern, por su parte, llega con la Bundesliga ya sentenciada y con el pase a la final de la Copa de Alemania asegurado, dentro de una temporada casi impecable. La gran tarea del equipo de Vincent Kompany será mantener la concentración en este tramo final del curso. Viene de remontar un 3-0 ante el Maguncia en un partido en el que descansaron varios titulares, una reacción que refuerza la moral del grupo de cara a un duelo de máxima exigencia.

Alineaciones probables del PSG vs. Bayern

París SG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. Bayern Múnich: Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

Neuer; Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane. Árbitro: Sandro Schärer (SUI). Hora: 21.00 (19.00 GMT). Estadio: Parque de los Príncipes de París.

Sandro Schärer (SUI). 21.00 (19.00 GMT). Parque de los Príncipes de París. Si quieres, también puedo convertirlo en una nota más periodística y SEO, con titular, subtítulo y bajada.