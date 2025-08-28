El sorteo de la fase liga de la UEFA Champions League 2025–26 se celebra el jueves 28 de agosto en el Grimaldi Forum de Mónaco y abre la temporada con el anuncio del calendario de ocho jornadas por club. Bajo el nuevo formato, 36 equipos entran a una tabla unificada y se reparten en cuatro bombos de nueve según coeficiente UEFA, con el campeón PSG encabezando el Bombo 1. Sigue el minuto a minuto en vivo y en directo con todas las actualizaciones en tiempo real.

¿Cómo quedó el sorteo de la UEFA Champions League 2025? Así serán los cruces

En este artículo te compartiremos toda la información actualizada de los resultados de los cruces que se darán en la Champions League 2025-26. Los rivales de los principales equipos como Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, PSG, Liverpool, Manchester City, Juventus, entre otros:

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2025-26? Bombos confirmados

El software asigna a cada club dos rivales de cada bombo para un total de ocho partidos, con cuatro de local y cuatro de visita, evitando cruces de la misma federación y limitando a un máximo de dos oponentes del mismo país. Este procedimiento busca diversidad de enfrentamientos y equilibrio competitivo antes de los play-offs y octavos.

Bombo 1 : PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y FC Barcelona.

: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y FC Barcelona. Bombo 2 : Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht Frankfurt.

: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Benfica, Brujas, Atalanta, Villarreal, Juventus e Eintracht Frankfurt. Bombo 3 : Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.

: Tottenham, PSV, Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt. Bombo 4: Mónaco, Qarabag, Galatasaray, Union SG, Pafos, Kairat Almaty, Athletic, Newcastle y Copenhague.

¿A qué hora ver el sorteo de la fase liga de la Champions League 2025-26?

México y Centroamérica : 10:00

: 10:00 Colombia, Ecuador, Panamá y Perú : 11:00

: 11:00 Chile, Venezuela, Rep. Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá : 12:00

: 12:00 Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay : 13:00

: 13:00 Reino Unido, Irlanda y Portugal : 17:00

: 17:00 España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos : 18:00

: 18:00 Estados Unidos: 1 pm ET / 10 am PT

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2025-26 en tu país?

Sudamérica : ESPN y Disney+ en streaming.

: ESPN y Disney+ en streaming. México : Max y Amazon Prime Video.

: Max y Amazon Prime Video. España : Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones.

: Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones. Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ y UEFA TV; alternativas en español como ViX/CBS Golazo según mercado.

¿Cómo se jugará la Champions League 2025-26?

La fase liga se disputará del 16 de septiembre al 28 de enero de 2026; los ocho primeros avanzan directo a octavos y los puestos 9.º al 24.º juegan play-offs a ida y vuelta por los otros ocho cupos.