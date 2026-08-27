La Champions League 2026-27 empieza a escribir su historia este jueves 27 de agosto en Mónaco. Los 36 clubes clasificados entrarán en el sorteo de la fase liga para conocer los ocho rivales que marcarán su primer recorrido hacia la final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

El PSG, vigente campeón de Europa, encabeza el Bombo 1 junto al Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Por delante queda un sorteo que volverá a reunir a los gigantes del continente y que definirá el primer mapa de una temporada en la que cada punto puede ser determinante para alcanzar las rondas eliminatorias.

La ceremonia se celebrará en el Foro Grimaldi y establecerá los ocho enfrentamientos de cada equipo en una fase liga que se extenderá hasta enero. Después llegarán los play-offs, los octavos de final y el camino definitivo hacia Madrid.

Sigue el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 EN VIVO EN DIRECTO

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026-27? Bombos confirmados

Los 36 equipos de la Champions League 2026-27 fueron repartidos en cuatro bombos de nueve clubes. Durante el sorteo, cada participante recibirá dos rivales de cada bombo para completar un calendario de ocho partidos.

Cada equipo disputará cuatro encuentros como local y otros cuatro como visitante. El procedimiento combina la extracción manual con un software que completa los emparejamientos y garantiza el cumplimiento de las restricciones establecidas por la UEFA.

Entre ellas, ningún club podrá enfrentarse a otro de su misma federación durante la fase liga y tendrá como máximo dos rivales procedentes de un mismo país.

Bombo 1 : Paris (FRA), Bayern München (GER), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Inter (ITA), Man City (ENG), Arsenal (ENG), Barcelona (ESP) y Atleti (ESP).

: Paris (FRA), Bayern München (GER), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Inter (ITA), Man City (ENG), Arsenal (ENG), Barcelona (ESP) y Atleti (ESP). Bombo 2: B. Dortmund (GER), Roma (ITA), Sporting CP (POR), Aston Villa (ENG), Porto (POR), Man Utd (ENG), Club Brugge (BEL), Real Betis (ESP) y PSV (NED).

Bombo 3 : Feyenoord (NED), Lille (FRA), Bodø/Glimt (NOR), Napoli (ITA), Leipzig (GER), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Shakhtar (UKR) y Galatasaray (TUR).

: Feyenoord (NED), Lille (FRA), Bodø/Glimt (NOR), Napoli (ITA), Leipzig (GER), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Shakhtar (UKR) y Galatasaray (TUR). Bombo 4: Slavia Praha (CZE), S. Bratislava (SVK), Stuttgart (GER), AEK Athens (GRE), LASK (AUT), Como (ITA), Lens (FRA), Viking (NOR) y Sabah (AZE).

Una vez finalizado el sorteo, la UEFA publicará el calendario completo de la fase liga, con las fechas y horarios de todos los partidos, a más tardar el sábado 29 de agosto.

¿A qué hora ver el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27?

El sorteo de la Champions League 2026-27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco y comenzará a las 18:00 horas de España.

México y Centroamérica: 10:00 horas

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00 horas

Chile, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá: 12:00 horas

Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 13:00 horas

Reino Unido, Irlanda y Portugal: 17:00 horas

España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos: 18:00 horas

Estados Unidos: 12 pm ET / 9 am PT

¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026-27 en tu país?

La transmisión del sorteo dependerá de las señales y plataformas que poseen los derechos de la competición en cada territorio.

Sudamérica: ESPN y Disney+

ESPN y Disney+ México: Max y Amazon Prime Video

Max y Amazon Prime Video España: Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones

Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ y UEFA TV, además de opciones en español según el mercado

La UEFA también ofrecerá cobertura de la ceremonia mediante sus plataformas oficiales desde el Foro Grimaldi de Mónaco.

¿Cuándo se juegan los partidos de la Champions League 2026-27?

La fase liga de la Champions League 2026-27 comenzará en septiembre y concluirá el 27 de enero de 2027. A partir de febrero se pondrá en marcha la fase eliminatoria, que terminará con la final de Madrid.

Jornada 1 8, 9 y 10 de septiembre de 2026 Jornada 2 13 y 14 de octubre de 2026 Jornada 3 20 y 21 de octubre de 2026 Jornada 4 3 y 4 de noviembre de 2026 Jornada 5 24 y 25 de noviembre de 2026 Jornada 6 8 y 9 de diciembre de 2026 Jornada 7 19 y 20 de enero de 2027 Jornada 8 27 de enero de 2027 Play-offs 16/17 y 23/24 de febrero de 2027 Octavos de final 9/10 y 16/17 de marzo de 2027 Cuartos de final 6/7 y 13/14 de abril de 2027 Semifinales 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027 Final 5 de junio de 2027

¿Cómo se jugará la Champions League 2026-27?

Los 36 clubes competirán en una clasificación única. Cada equipo disputará ocho partidos frente a ocho rivales diferentes y buscará terminar entre los primeros puestos de una tabla que decidirá el acceso a la fase eliminatoria.

Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 jugarán una eliminatoria de play-offs para disputar los otros ocho lugares de los octavos.

A partir de esa ronda, la competición continuará con el tradicional formato de eliminatorias a doble partido hasta llegar a la final.

La lucha por entrar entre los ocho primeros volverá a ser uno de los grandes objetivos de la fase liga, ya que permitirá evitar una ronda adicional en febrero y acceder directamente a los octavos de final.

¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League 2026-27?

La final de la Champions League 2026-27 se jugará el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.

El recinto del Atlético de Madrid volverá a recibir una final de la máxima competición europea después de la disputada en 2019, cuando Liverpool derrotó por 2-0 al Tottenham.

Será la séptima vez que Madrid albergue la gran final de la Copa de Europa o Champions League. La temporada comenzará en Mónaco con el sorteo de la fase liga y terminará nueve meses después en el Metropolitano, donde uno de los 36 equipos que entrarán este jueves en los bombos levantará el trofeo más importante del fútbol europeo.

Este jueves será el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League. (Video: UEFA Champions League)