La Champions League 2026-27 empieza a escribir su historia este jueves 27 de agosto en Mónaco. Los 36 clubes clasificados entrarán en el sorteo de la fase liga para conocer los ocho rivales que marcarán su primer recorrido hacia la final del 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
El PSG, vigente campeón de Europa, encabeza el Bombo 1 junto al Real Madrid, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid. Por delante queda un sorteo que volverá a reunir a los gigantes del continente y que definirá el primer mapa de una temporada en la que cada punto puede ser determinante para alcanzar las rondas eliminatorias.
La ceremonia se celebrará en el Foro Grimaldi y establecerá los ocho enfrentamientos de cada equipo en una fase liga que se extenderá hasta enero. Después llegarán los play-offs, los octavos de final y el camino definitivo hacia Madrid.
Sigue el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27 EN VIVO EN DIRECTO
¿Cuándo se jugarán los play-offs y las principales eliminatorias?
Los play-offs están previstos para el 16/17 y 23/24 de febrero de 2027. Los octavos se jugarán el 9/10 y 16/17 de marzo; los cuartos, el 6/7 y 13/14 de abril; y las semifinales, el 27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027.
¿Qué equipos quedan eliminados después de la fase liga?
Quedan eliminados los 12 clubes que terminen entre las posiciones 25 y 36 de la clasificación general.
¿Cuántos equipos juegan los play-offs eliminatorios?
Los play-offs los disputan 16 equipos, es decir, todos los clubes que terminen entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto de la fase liga.
¿Qué ocurre con los equipos que terminan entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto?
Los clubes ubicados entre las posiciones 9 y 24 pasan a los play-offs eliminatorios. Los equipos que superen esa ronda completarán el cuadro de octavos de final.
¿Cuándo termina la fase liga?
La octava y última jornada está programada para el 27 de enero de 2027. Ese día se cerrará la clasificación general y quedará definido el camino hacia la fase eliminatoria.
¿Qué equipos clasifican directamente a los octavos de final?
Los ocho primeros clasificados de la tabla general avanzan directamente a los octavos de final.
¿Cuándo comienza la fase liga de la Champions League 2026-27?
La primera jornada se disputa entre el 8 y el 10 de septiembre de 2026. La UEFA confirma que la fase liga comienza el martes 8 de septiembre.
¿Cuándo se conocerá el calendario completo de la Champions League 2026-27?
La UEFA tiene previsto comunicar el calendario completo, con las fechas y horas de inicio de los partidos, a más tardar el sábado 29 de agosto de 2026, después del sorteo de la fase liga.
¿Qué grandes rivales puede tener el Barcelona?
El Barcelona no puede cruzarse con Real Madrid, Atlético de Madrid, Real Betis ni Villarreal en la fase liga. Sí puede quedar emparejado con clubes como Paris, Bayern München, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Borussia Dortmund, Manchester United, Napoli o Galatasaray.
¿Qué equipos están en el Bombo 4?
El Bombo 4 incluye a Slavia Praha, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Athens, LASK, Como, Lens, Viking y Sabah.
¿Qué equipos están en el Bombo 3?
El Bombo 3 está compuesto por Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Shakhtar y Galatasaray.
¿Qué equipos están en el Bombo 2?
El Bombo 2 reúne a Borussia Dortmund, Roma, Sporting CP, Aston Villa, Porto, Manchester United, Club Brugge, Real Betis y PSV.
¿Qué equipos están en el Bombo 1?
El Bombo 1 está formado por Paris, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcelona y Atlético de Madrid.
¿Cómo interviene el software en el sorteo?
El procedimiento comienza con la extracción física de los clubes. Después, un software automatizado selecciona aleatoriamente los ocho rivales y asigna los partidos de local y visitante, respetando las restricciones de nacionalidad y el límite de dos oponentes de una misma federación.
¿Puede el Real Madrid enfrentarse al Barcelona o al Atlético de Madrid?
No. Los equipos pertenecientes a la misma federación no pueden enfrentarse entre sí durante la fase liga. Por eso no habrá un Real Madrid-Barcelona, Real Madrid-Atlético o Barcelona-Atlético en esta primera etapa.
¿Un equipo puede enfrentarse a clubes de su propio bombo?
Sí. El sistema obliga a cada club a tener dos rivales procedentes de cada uno de los cuatro bombos, incluido el suyo. Por ejemplo, el Real Madrid puede enfrentarse al Bayern München o al Paris, siempre que el procedimiento del sorteo así lo determine.
¿Cuántos partidos jugará cada equipo?
Cada participante disputará ocho partidos en la fase liga: cuatro como local y cuatro como visitante.
¿Cuántos rivales tendrá cada equipo?
Cada club tendrá ocho rivales diferentes durante la fase liga: dos del Bombo 1, dos del Bombo 2, dos del Bombo 3 y dos del Bombo 4.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026-27?
Cada club recibe dos rivales de cada uno de los cuatro bombos. Eso significa que, al terminar el procedimiento, cada equipo tendrá ocho adversarios: uno para jugar en casa y otro como visitante de cada nivel del sorteo.
¿Cuántos equipos hay en cada bombo?
Cada uno de los cuatro bombos tiene nueve equipos. En total, los bombos reúnen a los 36 clubes que disputarán la fase liga.
¿Cuántos equipos participan en la fase liga de la Champions League 2026-27?
Participan 36 equipos, repartidos en cuatro bombos de nueve clubes cada uno.
¿Dónde se realiza el sorteo de la fase liga de la Champions League?
La ceremonia se celebra en el Foro Grimaldi de Mónaco, escenario habitual de los sorteos de las competiciones europeas de clubes.
¿A qué hora comienza el sorteo de la Champions League 2026-27?
El sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27 comenzará a las 18:00 horas de España. En Perú, Colombia, Ecuador y Panamá será desde las 11:00 horas.
¡Bienvenidos al minuto a minuto del sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27! Los 36 clubes clasificados conocerán este jueves en Mónaco a los ocho rivales que marcarán su camino en la primera fase del torneo.
Real Madrid, Barcelona, Atlético, PSG, Bayern Múnich, Liverpool, Manchester City, Arsenal y los demás gigantes de Europa ya esperan conocer los grandes cruces de una nueva temporada. Sigue aquí EN VIVO todos los detalles, los emparejamientos y las reacciones del sorteo.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026-27? Bombos confirmados
Los 36 equipos de la Champions League 2026-27 fueron repartidos en cuatro bombos de nueve clubes. Durante el sorteo, cada participante recibirá dos rivales de cada bombo para completar un calendario de ocho partidos.
Cada equipo disputará cuatro encuentros como local y otros cuatro como visitante. El procedimiento combina la extracción manual con un software que completa los emparejamientos y garantiza el cumplimiento de las restricciones establecidas por la UEFA.
Entre ellas, ningún club podrá enfrentarse a otro de su misma federación durante la fase liga y tendrá como máximo dos rivales procedentes de un mismo país.
- Bombo 1: Paris (FRA), Bayern München (GER), Real Madrid (ESP), Liverpool (ENG), Inter (ITA), Man City (ENG), Arsenal (ENG), Barcelona (ESP) y Atleti (ESP).
- Bombo 2: B. Dortmund (GER), Roma (ITA), Sporting CP (POR), Aston Villa (ENG), Porto (POR), Man Utd (ENG), Club Brugge (BEL), Real Betis (ESP) y PSV (NED).
- Bombo 3: Feyenoord (NED), Lille (FRA), Bodø/Glimt (NOR), Napoli (ITA), Leipzig (GER), Villarreal (ESP), Fenerbahçe (TUR), Shakhtar (UKR) y Galatasaray (TUR).
- Bombo 4: Slavia Praha (CZE), S. Bratislava (SVK), Stuttgart (GER), AEK Athens (GRE), LASK (AUT), Como (ITA), Lens (FRA), Viking (NOR) y Sabah (AZE).
Una vez finalizado el sorteo, la UEFA publicará el calendario completo de la fase liga, con las fechas y horarios de todos los partidos, a más tardar el sábado 29 de agosto.
¿A qué hora ver el sorteo de la fase liga de la Champions League 2026-27?
El sorteo de la Champions League 2026-27 se realizará este jueves 27 de agosto en Mónaco y comenzará a las 18:00 horas de España.
- México y Centroamérica: 10:00 horas
- Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 11:00 horas
- Chile, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Bolivia y Canadá: 12:00 horas
- Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay: 13:00 horas
- Reino Unido, Irlanda y Portugal: 17:00 horas
- España, Italia, Alemania, Francia y Países Bajos: 18:00 horas
- Estados Unidos: 12 pm ET / 9 am PT
¿Dónde ver el sorteo de la Champions League 2026-27 en tu país?
La transmisión del sorteo dependerá de las señales y plataformas que poseen los derechos de la competición en cada territorio.
- Sudamérica: ESPN y Disney+
- México: Max y Amazon Prime Video
- España: Movistar Plus+ y Movistar Liga de Campeones
- Estados Unidos: CBS Sports, Paramount+ y UEFA TV, además de opciones en español según el mercado
La UEFA también ofrecerá cobertura de la ceremonia mediante sus plataformas oficiales desde el Foro Grimaldi de Mónaco.
¿Cuándo se juegan los partidos de la Champions League 2026-27?
La fase liga de la Champions League 2026-27 comenzará en septiembre y concluirá el 27 de enero de 2027. A partir de febrero se pondrá en marcha la fase eliminatoria, que terminará con la final de Madrid.
|Jornada 1
|8, 9 y 10 de septiembre de 2026
|Jornada 2
|13 y 14 de octubre de 2026
|Jornada 3
|20 y 21 de octubre de 2026
|Jornada 4
|3 y 4 de noviembre de 2026
|Jornada 5
|24 y 25 de noviembre de 2026
|Jornada 6
|8 y 9 de diciembre de 2026
|Jornada 7
|19 y 20 de enero de 2027
|Jornada 8
|27 de enero de 2027
|Play-offs
|16/17 y 23/24 de febrero de 2027
|Octavos de final
|9/10 y 16/17 de marzo de 2027
|Cuartos de final
|6/7 y 13/14 de abril de 2027
|Semifinales
|27/28 de abril y 4/5 de mayo de 2027
|Final
|5 de junio de 2027
¿Cómo se jugará la Champions League 2026-27?
Los 36 clubes competirán en una clasificación única. Cada equipo disputará ocho partidos frente a ocho rivales diferentes y buscará terminar entre los primeros puestos de una tabla que decidirá el acceso a la fase eliminatoria.
Los ocho primeros clasificados avanzarán directamente a los octavos de final. Los equipos ubicados entre las posiciones 9 y 24 jugarán una eliminatoria de play-offs para disputar los otros ocho lugares de los octavos.
A partir de esa ronda, la competición continuará con el tradicional formato de eliminatorias a doble partido hasta llegar a la final.
La lucha por entrar entre los ocho primeros volverá a ser uno de los grandes objetivos de la fase liga, ya que permitirá evitar una ronda adicional en febrero y acceder directamente a los octavos de final.
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League 2026-27?
La final de la Champions League 2026-27 se jugará el sábado 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid.
El recinto del Atlético de Madrid volverá a recibir una final de la máxima competición europea después de la disputada en 2019, cuando Liverpool derrotó por 2-0 al Tottenham.
Será la séptima vez que Madrid albergue la gran final de la Copa de Europa o Champions League. La temporada comenzará en Mónaco con el sorteo de la fase liga y terminará nueve meses después en el Metropolitano, donde uno de los 36 equipos que entrarán este jueves en los bombos levantará el trofeo más importante del fútbol europeo.
¿Cuándo y dónde se jugará la final de la Champions League 2026-27?
La final está programada para el 5 de junio de 2027 en el estadio Metropolitano de Madrid, casa del Atlético de Madrid. La UEFA ha confirmado que el recinto acogerá la final de la Champions League 2026/27.