¡El juego final de la temporada de la NFL está aquí! Este domingo 8 de febrero, el mundo del fútbol americano se paraliza con el Super Bowl 2026, que en esta oportunidad estará protagonizado por los New England Patriots ante los Seattle Seahawks, un duelo que promete ser de pronóstico reservado entre los dos mejores equipos a lo largo de todo el torneo, con un récord de 14-3 en la temporada regular y arrasando con sus rivales desde las rondas previas al Super Bowl LX.

A continuación, te dejaré con el resultado final del enfrentamiento entre Seattle Seahawks vs. New England Patriots, que le pondrá fin al Super Bowl 2026 desde el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Cabe señalar que los Seahawks partían como ligeros favoritos en las casas de apuestas previo a este enfrentamiento.

Cabe destacar que el historial de enfrentamientos señala que solo en una oportunidad se han enfrentado en el Super Bowl, siendo aquella victoria de New England Patriots por sobre los Seattle Seahawks en el año 2015. Además, aquella temporada fue la última en la que los Seahawks disputaron una final de Super Bowl.

De otro lado, en lo que respecta a campeonatos, New England Patriots cuenta con 6 Super Bowls, mientras que los Seahawks apenas con un título. Los primeros en mención tienen esta noche la chance de convertirse en el primer equipo en alcanzar los 7 títulos y superar a los Steelers.