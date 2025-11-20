Este jueves 20 de noviembre, el mundo de la belleza está pendiente de la gran final del Miss Universo 2025 , y México no podría estar más expectante: su representante es Fátima Bosch, quien ha llegado hasta Tailandia con la ilusión de quedar entre las favoritas. Desde la pasarela hasta los momentos decisivos, Bosch ha demostrado estar preparada y con la determinación de dejar una huella en el certamen.

En el pasado mes de septiembre, Fátima Bosch ganó el título de Miss Universe México, coronándose como la primera mujer de Tabasco en lograrlo, lo cual marcó un momento histórico para su estado. Su victoria en Zapopan, Jalisco, la impulsó hacia la competencia global, donde ahora representa con orgullo a México en uno de los concursos más prestigiosos del mundo.

¿CÓMO QUEDA FÁTIMA BOSCH EN LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2025?

Por confirmar...

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2025 DESDE MÉXICO?

Para los fanáticos en México, ver a Fátima Bosch competir en vivo es muy fácil: la final del Miss Universo 2025 se transmite el jueves 20 de noviembre a las 19:00 (hora del centro de México). Puedes seguir el evento por Imagen Televisión , que ofrecerá cobertura por televisión abierta y también vía sus plataformas digitales.

Además, para quienes prefieren verlo desde el celular o la tablet, la transmisión se realizará a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe .

¿QUIÉN ES FÁTIMA BOSCH?

Fátima Bosch, originaria de Teapa, Tabasco, nació el 19 de mayo del 2000. Además de reina de belleza, es una talentosa diseñadora que ha combinado su pasión por la moda con estudios de alto nivel: cursó Diseño de Indumentaria y Moda en la Universidad Iberoamericana y continuó su formación en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán.

Como modelo y figura pública, ha llevado el nombre de Tabasco a escenarios nacionales e internacionales con elegancia y convicción..

Ella representa a México con firmeza, defiende su dignidad ante situaciones adversas y se ha ganado el respeto del público por su postura valiente. Su paso por el Miss Universo refuerza su papel no solo como embajadora de belleza, sino también como una voz moderna y empoderada para muchas mujeres jóvenes.

