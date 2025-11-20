La 74ª edición del certamen de belleza Miss Universo se celebra este viernes en Tailandia, con la participación de 120 delegadas que representan a países y territorios de todo el mundo. Entre ellas destaca la chilena Inna Moll, una de las concursantes que más atención ha despertado durante las tres semanas de actividades previas. Influencer, modelo y cantautora, Moll ha logrado posicionarse en el radar internacional gracias a su carisma y autenticidad, así como por la sólida propuesta cultural que ha llevado al escenario.

¿Cómo queda Inna Moll de ganar en la final del Miss Universo 2025?

Miss Universe Chile clasificó en el Top 30

¿Qué posibilidades tiene Inna Moll de ganar el Miss Universo 2025?

Según medios especializados como Sash Factor, la competencia de este año es una de las más diversas e inclusivas de la historia, con la participación de madres, mujeres mayores de 40 años, y candidatas transgénero. En ese contexto, la representante chilena ha sobresalido por su naturalidad y su mensaje de conexión con la naturaleza, especialmente en las actividades vinculadas a sostenibilidad y cultura. En cada aparición, Inna ha apostado por transmitir una imagen moderna del país, vinculando la belleza con la conciencia ambiental y la identidad territorial.

Uno de los momentos más comentados de su paso por el certamen fue el desfile de trajes típicos, donde Inna Moll deslumbró con un atuendo inspirado en la Patagonia. Tal como destacó la revista Sarah, el traje, confeccionado por diseñadores chilenos, rindió homenaje a los glaciares, la fauna y el viento austral, utilizando materiales reciclados en su estructura. Esta presentación reafirmó su compromiso con el medioambiente, una temática que ha sido parte fundamental de su discurso desde el inicio de su carrera artística.

¿Cómo le fue a Inna Moll durante las preliminares del Miss Universo?

En las competencias preliminares, la chilena mostró confianza y elegancia tanto en el desfile de gala como en la entrevista con el jurado, dos instancias clave para definir a las 30 semifinalistas. En redes sociales, recibió apoyo masivo de seguidores chilenos y latinos, quienes impulsaron la votación en línea para aumentar sus posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Su mezcla de frescura y madurez ante las cámaras la ha convertido en una de las favoritas del público, aunque enfrenta una competencia muy reñida con candidatas como las de Costa de Marfil, Tailandia, Filipinas y Venezuela.

¿Quién ganó la última corona del Miss Universo para Chile?

De cara a la gala final, que será conducida por el comediante estadounidense Steve Byrne, las expectativas sobre Inna Moll son altas. Chile no gana la corona desde Cecilia Bolocco en 1987, y la participación de Moll representa la esperanza de volver a poner al país en los primeros lugares del certamen. Más allá del resultado, su paso por Miss Universo 2025 ya ha dejado una huella significativa al proyectar una imagen moderna, empoderada y auténtica de la mujer chilena ante el mundo.

Ficha de Inna Moll (Miss Chile)

Nombre completo: María Ignacia Moll Bilbao

Nombre artístico: Inna Moll

Edad: 28 años

Lugar de nacimiento: Santiago de Chile, criada en Vitacura

Residencia actual: Entre México y Chile

Familia: Hija de Ana María Bilbao (Miss Chile 1987)

Estatura: 1,74 m

Idiomas: Español, inglés

Trayectoria: Comenzó a modelar a los 8 años y firmó su primer contrato profesional a los 18, ha trabajado en campañas y pasarelas en Chile, Estados Unidos, México y Europa y es influencer y creadora de contenido con casi un millón de suscriptores en YouTube y más de 930 mil seguidores en Instagram

Miss Universo Chile 2025: representante de Vitacura

Logros y reconocimientos: Reconocida como una de las favoritas a la corona del Miss Universo 2025, lidera votaciones de público y destaca en análisis de expertos

Causas que apoya: Emprendimientos relacionados con sostenibilidad y responsabilidad social y participa en proyectos como Recicla Sueños, Carpeb y Universal Spirit (terapia equina para niños hospitalizados)

Dato curioso: Su candidatura a Miss Universo Chile fue impulsada por seguidores en redes sociales