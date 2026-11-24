Este martes 24 de noviembre, Puerto Rico vibrará para alentar a su representante local en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, escenario de la gran final de la 75.ª edición de Miss Universo 2026. En esta histórica velada, la boricua Jennifer Barreto destaca por su condición de anfitriona, su presencia escénica en eventos previos y el respaldo del público local, atributos que le permiten encabezar el listado de medios especializados como Missosology y figura en el top de expertos como Osmel Sousa.

¿Cómo quedó Jennifer Barreto en Miss Universo 2026?

La final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo este martes 24 de noviembre a las 20:00 horas (ET de Estados Unidos, Perú, Colombia, Panamá y Ecuador), 19:00 horas (CT de Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicaragua) y 22:00 horas (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil). Todo Puerto Rico alentará a todo pulmón a Jennifer Barreto.

¿Quién es Jennifer Barreto, representante de Puerto Rico en Miss Universo 2026?

Jennifer Barreto, nacida como Jennifer Abreu Mora el 17 de diciembre de 1998, es una psicóloga, trabajadora social clínica, modelo y reina de belleza puertorriqueña. A sus 27 años representa al país anfitrión en la edición 75 de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico. Nació en Mayagüez y creció entre Isabela, San Sebastián y Aguadilla, municipios que marcaron su identidad y conexión con la isla. Su perfil combina formación académica, servicio comunitario y experiencia profesional dentro del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Tras coronarse Miss Universe Puerto Rico 2026, llegó al certamen internacional como una de las candidatas locales más observadas.

Barreto posee un bachillerato en Psicología de la Investigación y dos maestrías, una en Psicología y otra en Trabajo Social Clínico. Desde 2021 trabaja como especialista en prevención para el Departamento de Defensa, labor que comenzó en Fort Hood, ahora Fort Cavazos, Texas. Su trabajo incluye evaluar factores de riesgo, desarrollar planes comunitarios y apoyar a familias militares afectadas por violencia doméstica o abuso infantil. También colabora como voluntaria con la Asociación de Diabetes Pediátrica de Puerto Rico y participa en actividades de centros médicos militares. Esta trayectoria profesional ha colocado la salud mental, la prevención y el bienestar familiar en el centro de su plataforma pública.

Su llegada a los certámenes fue poco convencional, pues comenzó a prepararse en el verano de 2025 sin experiencia previa en concursos ni modelaje. Durante ese proceso transformó sus hábitos y perdió alrededor de 70 libras antes de representar al municipio de San Sebastián. El 25 de junio de 2026 superó a otras 34 candidatas y obtuvo la corona de Miss Universe Puerto Rico. Con esa victoria se convirtió en la primera mujer casada y la segunda madre en ganar el título nacional puertorriqueño. Con 1.80 metros de estatura, además es la cuarta representante de la isla que compite como anfitriona en la historia de Miss Universo.

En su vida personal, Jennifer está casada con Yan Carlos Barreto Calderón, sargento del Ejército de Estados Unidos. La pareja tiene una hija llamada Penélope, nacida en 2019, una dimensión familiar que la candidata integra naturalmente en su historia. Su participación rompe con antiguos estereotipos de los concursos al visibilizar a una profesional, esposa y madre dentro de la competencia internacional. Como representante local, busca aprovechar el escenario de San Juan para defender la sexta corona de Puerto Rico en Miss Universo. Su recorrido destaca por convertir la preparación académica, el servicio público y la transformación personal en los pilares de su candidatura.