Este jueves 20 de noviembre por la noche, el Miss Universo 2025 está capturando la atención mundial con una final repleta de expectativa, y una de las participantes que más miradas atrae es Jennifer Ventura, representante de la República Dominicana. Con una preparación intensa y una presencia escénica que ha brillado desde su llegada al certamen, Jennifer busca posicionarse entre las primeras finalistas y dejar en alto el nombre de su país.

Coronada como Miss República Dominicana en agosto de 2025, Jennifer asumió el reto con sobriedad y constancia. Durante los meses previos al certamen, preparó no solo su pasarela y vestuario, sino también su plataforma de impacto, enfocada en la inclusión y el empoderamiento de las mujeres en ingeniería y la construcción, sectores en los que ella se desenvuelve profesionalmente.

La galería que muestra sus presentaciones en traje típico evidencia su estilo elegante, moderno y auténtico.

¿CÓMO QUEDA JENNIFER VENTURA EN LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2025?

¿DÓNDE Y CÓMO VER LA FINAL DEL MISS UNIVERSO 2025 DESDE REPÚBLICA DOMINICANA?

Para los fanáticos en República Dominicana, ver a Jennifer Ventura competir en vivo es muy fácil: la final del Miss Universo 2025 se transmite el jueves 20 de noviembre desde las 20:30 horas (hora en República Dominicana). Puedes seguir el evento por Telemedios, canal 8 , que ofrecerá cobertura por televisión abierta y también vía sus plataformas digitales.

Además, para quienes prefieren verlo desde el celular o la tablet, la transmisión se realizará a través del canal oficial de YouTube de Miss Universe .

¿QUIÉN ES JENNIFER VENTURA?

Jennifer Ventura Marte es ingeniera civil con doble titulación por la Universidad Iberoamericana (UNIBE) en Santo Domingo y la Florida International University (FIU) en Miami, además de una maestría en Gestión Empresarial por la Universidad IMF de Madrid.

Su formación destaca por combinar técnica, liderazgo y compromiso social, cualidades que ha puesto de manifiesto en su campaña hacia el Miss Universo 2025.

Jennifer Ventura representa un ejemplo de combinación entre belleza, formación académica y misión social. En este Miss Universo 2025 no solo compite por una corona, sino por mostrar que las mujeres pueden dominar ámbitos que tradicionalmente no les eran asignados y usar su voz para generar impacto.

