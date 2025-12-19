Jake Paul finalmente cumplirá su deseo de enfrentarse a uno de los pegadores más temidos del boxeo mundial: Anthony Joshua. Tras años de asegurar que buscaba ponerse a prueba contra los mejores, el youtuber convertido en boxeador se subirá al ring este viernes 19 de diciembre a partir de las 8 p.m. ET / 5 p.m. PT en el Kaseya Center de Miami ante un rival que la mayoría de los profesionales evitaría. Joshua, dos veces campeón unificado de peso pesado y medallista de oro olímpico, llega como uno de los finalizadores más devastadores de la era moderna en un combate que ha paralizado a los aficionados en Estados Unidos.

Este enfrentamiento histórico une al peleador más visto y mediático de la actualidad con un ícono global respetado por su potencia de pegada. Mientras que Paul ha redefinido el boxeo moderno y roto récords de audiencia con su gran capacidad de espectáculo, Joshua aporta la experiencia de haber llenado estadios en el Reino Unido y dominado la división de los pesos completos. No es una pelea casual; es la materialización de un desafío que el propio Paul manifestó en entrevistas previas, donde pedía retos que lo llevaran al límite de su carrera profesional.

Para la comunidad hispana en EE.UU., este duelo representa una de las citas deportivas más esperadas antes de cerrar el 2025. El combate, que será transmitido globalmente, pondrá a prueba si el carisma y la técnica en ascenso de Jake Paul son suficientes para sobrevivir al poder de Anthony Joshua. Con horarios confirmados para California, Florida y Texas, la pelea promete ser un evento sin precedentes que definirá si el fenómeno de Paul puede sostenerse ante la élite más pesada y peligrosa del boxeo mundial.

Anthony Joshua podría acabar con la carrera de boxeador de Jake Paul. ( MVP Promotion)

¿Quién ganó la pelea Anthony Joshua vs. Jake Paul? Resultados de la cartelera

¿Quién es el favorito para ganar la pelea de boxeo?

La pelea entre Jake Paul y Anthony Joshua, programada para este viernes 19 de diciembre en Miami, ha dividido por completo a la comunidad del boxeo en Estados Unidos. Por un lado, Anthony “AJ” Joshua llega como el favorito lógico por su imponente trayectoria: medallista de oro olímpico y dos veces campeón unificado de peso pesado. Con un récord de nocauts devastadores ante figuras como Ngannou y Klitschko, el británico busca silenciar al “disruptor” y demostrar que la jerarquía de la élite mundial sigue intacta bajo su dominio.

Sin embargo, Jake “El Gallo de Dorado” Paul ya no es visto solo como un youtuber, sino como una amenaza real tras vencer a Mike Tyson y Julio César Chávez Jr. El estadounidense, orgulloso representante de la comunidad latina en Puerto Rico, ha escalado hasta el puesto 14 del ranking de la AMB y llega con un hambre de gloria sin precedentes. Paul asegura que este combate no es una simulación, sino el momento de pasar la antorcha y “poner a dormir al Goliat británico” ante una audiencia global.

Para los apostadores y fans hispanos en EE.UU., la moneda está en el aire: la técnica y poder destructivo de Joshua contra el impulso mediático y la evolución constante de Paul. Joshua promete “romper el internet sobre la cara de Jake Paul”, mientras que “El Gallo” confía en que un triunfo este viernes le abrirá las puertas definitivas a un título mundial. No te pierdas este choque generacional que definirá si la experiencia vence a la nueva era del boxeo.

El viernes 19 de diciembre, Jake Paul y Anthony Joshua finalmente se enfrentarán en el ring para Jake vs. Joshua, un evento mundial de boxeo en vivo que se transmitirá exclusivamente por Netflix. El enfrentamiento ha estado cobrando impulso durante meses: el regreso de Joshua, el ascenso constante de Paul en la clasificación de peso crucero y el espectáculo de un enfrentamiento de peso pesado en Miami han elevado la expectativa a un nuevo nivel.

Cartelera completa Anthony Joshua vs. Jake Paul

Cartelera principal

Jake Paul vs. Anthony Joshua - Pelea de peso pesado

Alycia Baumgardner vs. Leika Beaudoin - Pelea por el título mundial unificado superpluma

Anderson Silva vs. Tyron Woodley - Pelea de 6 asaltos de peso crucero de 195 lbs.

Jahmal Harvey vs. Kevin Cervantes - Pelea de 6 asaltos de peso superpluma

Preliminares

Cherneka Johnson vs. Amanda Galle - Pelea por el título indiscutido de peso crucero

Caroline Dubois vs. Camila Panatta - Pelea por el título mundial de peso ligero del CMB

Yokasta Valle vs. Yadira Bustillos - Pelea por el título mundial de peso paja del CMB

Avious Griffin vs. Justin Cardona - Pelea de peso wélter

Keno Marley vs. Diarra Davis Jr. - Pelea de peso crucero